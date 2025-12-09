Registro Nacional de Infieles: ¿Dónde consultarlo en México y cómo funciona el polémico excel?

El llamado ‘Registro Nacional de Infieles’ es una base de datos NO oficial de talla internacional. Es una plataforma donde sin necesidad de registro, puedes dejar tu experiencia con una persona con la que estuviste relacionada o relacionado.

Este caso se volvió viral y te contamos cómo funciona, en qué países existe este registro y todos los detalles que no te puedes perder.

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles?

Las relaciones amorosas en la actualidad han sufrido cambios importantes por la tecnología y las nuevas formas de relaciones sociales que existen en nuestro contexto histórico. Bien dice el sociólogo de apellido Bauman, que las relaciones en la actualidad son líquidas, efímeras o en su caso, Judith Butler diciendo que el amar implica dudar, cuestionar y entender que el amor es un proceso perfomativo y relacional, más no una escencia fija.

Con base en ello, las relaciones en la actualidad son bastante complejas de entender para muchos de otras generaciones, en especial si son un poco mayores. Es por eso que en redes sociales se volvió viral el Registro Nacional de Infieles, en donde puedes buscar en su plataforma el nombre de la persona que quieras y ver si tiene un historial, o en dado caso, poner tu experiencia.

Y no, no te preocupes que todo es anónimo, hasta sus nombres pues no se ven por completo al momento de buscar. Sin embargo, sí existe la posibilidad de que tenga repercuciones legales.

¿Cómo buscar en el Registro Nacional de Infieles?

Recuerda que esta plataforma NO es oficial, así que aunque sea global, nada es con base en algo gubernamental.

En realidad el Registro Nacional de Infieles es muy sencillo de usar, simplemente tienes que entrar a la página oficial y al acceder, puedes introducir nombres y aplicar filtros, por ejemplo el género, límite de edad y el país de búsqueda.

Ahora bien, en dado caso de que quieras publicar una historia, te pedirán su nombre, edad, el género y la ocupación. Asimismo, tienes hasta 500 caracteres para contar lo sucedido y en caso de que quieras agregar pruebas, puedes adjuntar imágenes de los hechos. Finalmente al publicar la historia, será completamente anónimo.