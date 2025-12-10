Lotería Nacional: El eje de la suerte y la asistencia social en México

El día de hoy 10 de diciembre, Martha Debayle visitó la Lotería Nacional para transmitir un programa especial de W radio, directamente desde la institución más antigua de México después de Correos de México. Establecimiento emblemático que ha repartido fortuna y financiado causas sociales desde 1770.

Todos hemos soñado con ganar la lotería, y hoy desde el Teatro Lotería Nacional, revelaron la magia y la transparencia que existen detrás de cada billete, desde su diseño hasta el icónico grito del “¡Premio Mayor!”.

Historia

La Lotería Nacional, fundada en 1770 con el nombre de “Real Lotería General de la Nueva España” , fue creada para generar fondos para obras de asistencia social y pública.

Actualmente, la institución realiza más de 3,000 sorteos al año y se encuentra fusionada con pronósticos deportivos. Un hito reciente es el uso de códigos QR en los billetes para promover la Cartilla de Derechos de las Mujeres, un convenio que ayuda a crear una sociedad más igualitaria.

El arte detrás del billete

Cada “cachito” es visto como una pequeña obra de arte que busca reflejar la historia, cultura o naturaleza de México. La gerente de investigación y desarrollo de nuevos productos, Marisol Gandarilla, explicó que los diseños están profundamente inspirados en la tradición mexicana, basándose en textiles, ornamentos, artesanías, bordados, arquitectura, muralismo y grabado.

Para garantizar su autenticidad, los billetes se imprimen en papel especial de seguridad, resistente al desgaste y difícil de falsificar. Cuentan con numerosas medidas de seguridad, como marcas de agua visibles al trasluz, hilos de seguridad, tinta especial que cambia de color y microimpresiones. Además, los billetes modernos pueden incluir un código QR para verificar su autenticidad en línea.

Tipos de sorteos

La Lotería ofrece dos tipos principales de sorteos:

Sorteos tradicionales: Son de tipo pasivo (el número ya está impreso en el billete, o “cachito”). Se realizan los martes (Mayor), viernes (Superior) y domingos (Zodiaco). Utilizan esferas de madera y latón, y cuentan con la participación de los “Niños gritones”.

Sorteos electrónicos: Permiten al jugador elegir sus números. Se realizan cinco veces al día, todos los días del año. Incluyen cinco juegos numéricos (Tris, Gana Gato, Melate, etc.) y concursos deportivos (Progol).

Los niños gritones

Los niños y niñas gritones son cruciales para la transparencia de los sorteos tradicionales. La tradición se remonta a 1771, cuando se eligió a huérfanos para vocear los números como símbolo de pureza. Desde 2001 se aceptan también niñas.

El grupo actual tiene 30 integrantes: 20 niñas y 10 niños.

Para ser niño gritón se exige un promedio escolar alto (mínimo 8 o 8.5) , buena dicción, voz clara, memoria y disciplina.

El gordo de navidad

La Directora General, Olivia Salomón, promovió el sorteo más esperado del año: El gordo de navidad.

La fecha del evento es el 24 de diciembre a las 8:00 p.m. La participación es de 80,000 números, disponibles en 4 series. El Premio Mayor es de 204 millones de pesos, repartidos en 4 series. El costo del cachito es de $120 pesos.

Con la Lotería Nacional, cada compra de un cachito no solo alimenta un sueño personal de fortuna, sino que también contribuye directamente al bienestar social del país, haciendo de cada sorteo un acto de esperanza colectiva.