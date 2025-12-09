Gen Z México convoca a marcha nacional el 14D tras mitin de Morena en el Zócalo: Esto es lo que se sabe hasta ahora

Generación Z anuncia marcha nacional el 14 de diciembre tras mitin de la 4T en el Zócalo.

A casi un mes de las marchas del movimiento Generación Z del 15 y 20 de noviembre, y exactamente una semana después del mitin convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum para celebrar a la 4T, el colectivo realizará una nueva marcha nacional para diciembre.

Bajo el lema “que se repita el 15 de noviembre”, el colectivo confirmó en redes sociales que la próxima marcha se realizará el domingo 14 de diciembre, apenas unos días después del 12 de diciembre, fecha en la que millones de peregrinos se desplazan en la Ciudad de México por la celebración guadalupana.

Esto podría afectar la circulación en algunos puntos de la capital, ya sea por las caravanas de feligreses que regresan a sus estados, los que permanecen o por otros eventos que pueden comprometer la movilidad.

¿Qué ciudades han sido convocadas a la marcha de Generación Z el 14D?

Aunque todavía no han dado a conocer la lista de todas las ciudades que se suman, Generación Z México ya convocó a marchar en:

Baja California Sur

Cuernavaca

Morelia

Guadalajara

Durango

Chihuahua

Ciudad de México

¿A qué hora es la marcha de Generación Z el 14D?

Las horas en las que arranca la protesta varían según la ciudad, pero en la capital se estima que la marcha comenzará a partir de las 11:00 de la mañana, como la vez pasada. Sin embargo, en redes adelantaron que en los próximos días darán más detalles sobre puntos de reunión y rutas.

¿Qué pasó en la última marcha de Generación Z México?

La última marcha, realizada el 20 de noviembre, tuvo baja participación, pero la del 15 de noviembre estuvo marcada por episodios de violencia y represión por parte de elementos policiales, que incluso se difundieron en medios internacionales como The Guardian, BBC y Al Jazeera.

A esto se sumó una fuerte ola del escándalo político, pues desde Presidencia, Claudia Sheinbaum acusó que el movimiento estaba impulsado por partidos de oposición; la oposición se deslindó y se detonó el caso de Edson Andrade, quien afirmó que salió del país luego de que la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, expusiera datos personales al acusarlo de vínculos con el PAN, así como muchos otros conflictos, como la detención de jóvenes manifestantes y los pronunciamientos de organismos contra lo ocurrido.

