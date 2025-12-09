Ola gigante en Tenerife deja cuatro muertos y un desaparecido en piscina natural | VIDEO

Una tragedia estremeció a Tenerife, España, luego de que una ola gigante arrastrara a cinco bañistas en la piscina natural Isla Cangrejo, ubicada en Los Gigantes. El sitio estaba oficialmente cerrado al público debido a una alerta emitida por el Gobierno de Canarias, que advertía sobre olas de hasta cinco metros de altura. Aun así, varios turistas decidieron bajar a la zona a pesar del riesgo.

Según imágenes grabadas por testigos, la piscina natural tenía la barrera amarilla retirada a un lado, lo que permitió que personas ingresaran al área. Minutos después, una ola masiva superó el borde de la piscina y arrastró a los bañistas hacia el mar abierto. La fuerza del impacto fue tan violenta que los equipos de rescate llegaron de inmediato, pero no lograron evitar la tragedia.

Víctimas confirmadas y un desaparecido

Las autoridades locales informaron que cuatro bañistas murieron debido a la fuerza del oleaje. Un quinto permanecía desaparecido, lo que llevó a activar un operativo marítimo y aéreo para intentar localizarlo. Las labores se complicaron por las fuertes corrientes y el oleaje extremo.

Los bañistas ignoraron las advertencias y la cinta amarilla

La piscina natural estaba clausurada por motivos de seguridad, pero la combinación de curiosidad turística y subestimación del mar llevó a varias personas a bajar. Residentes señalaron que esta zona es conocida por cambios bruscos en el oleaje, lo que vuelve extremadamente peligroso acercarse en días de alerta.

Las autoridades revisan cómo fue posible que los turistas ingresaran a un espacio cerrado y si existieron fallas en los controles de seguridad. El caso reabrió el debate sobre la prevención en zonas costeras y el riesgo de ignorar advertencias oficiales.