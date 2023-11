"Desconcertante, lamentable y no justificada la renuncia de Zaldívar"

“Desconcertante, lamentable y no justificada la renuncia de Arturo Zaldívar… no puede ser un acto de voluntad simple y llano. La causa tiene que ser sólida para constituir una excepción a la ley” no obstante, “ya se materializó", señaló el investigador de la UNAM, Pedro Salazar.

En el espacio de "Así las Cosas" con Javier Risco, resaltó que el mandato por el que se habría comprometido el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, culminaría en 13 meses y ahora abre un espacio de 15 años, aunque “la Constitución es muy clara en el mando para el cual fu designado y dada la relevancia del cargo exige una justificación reforzada para una renuncia”

Sin embargo, recordó que “los artículos de la Constitución tienen mucho tiempo y no fueron imaginados para circunstancias como las que estamos viviendo”, afirmó que en el Senado ni siquiera la Constitución contempla una mayoría calificada para la aceptación de la renuncia”.

La renuncia de Arturo Zaldívar dijo “es éticamente censurable, si se reunió antes de su decisión con Claudia Sheinbaum, pero jurídicamente no es relevante. Lo que importa es lo que quedó plasmado en su carta de renuncia”.

Lo que viene dijo, “es el procedimiento ordinario para asignación como ministro o ministra de la Corte”. Un proceso en el cual, puntualizó “el presidente hará una terna el senado la calificará y necesitará mayoría calificada. Sino se logra el senado le devuelve la terna y tiene que confeccionar una nueva puede cambiar solo a uno de los integrantes de la primera, si el senado en esta segunda no lograra la mayoría, la terna va de vuelta al presidente y él decide quien de esa terna va a la SCJN, la palabra queda en el presidente”.

Recordó que el presidente ha tenido la oportunidad de nombrar a tres ministros y ahora a dos por renuncia, hecho insólito en un mismo gobierno.