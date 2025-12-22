Entre “Paz Narca” y maquillaje de cifras: Violencia en estados contradice reducción de homicidios del Gobierno

Mientras las cifras oficiales del primer año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum reportan una disminución del 26% en homicidios, el especialista en seguridad David Saucedo, advierte que estos datos no reflejan necesariamente un éxito gubernamental, sino una compleja mezcla de “paz narca”, maquillaje de cifras y una preocupante fractura en la cúpula de seguridad del país.

En el espacio de Así las Cosas PM con Karla Santillán, el consultor destaca que el panorama estatal contradice la narrativa federal de pacificación, pues a pesar de los despliegues de seguridad, la violencia se mantiene o escala bajo nuevas lógicas.

Detalló que Sinaloa representa el foco rojo más alarmante en cuanto al aumento de agresiones y homicidios dolosos.

¿Qué ocurre con los planes estatales de seguridad?

Saucedo criticó también la farsa de los Planes Estatales, al destacar que el Plan Michoacán, el Plan Zacatecas y el Plan Sinaloa son en realidad intervenciones locales mínimas. Por ejemplo, el Plan Michoacán ignora zonas estratégicas como el puerto de Lázaro Cárdenas, centrándose solo en Morelia y Uruapan.

En cuanto a la “Paz Narca” en Zacatecas, señaló que la reducción de la violencia en este estado no se debe a la autoridad, sino a una alianza territorial pactada a finales del año pasado entre las células de “Los Chapitos” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El analista detalla que los estados antes considerados “santuarios”, como Campeche, con un alza del 60% de homicidios, Quintana Roo, Yucatán y Querétaro, han comenzado a registrar eventos de alto impacto debido a disputas directas por el control del narcomenudeo.

¿Existe manipulación de datos y división en el gabinete de seguridad?

Con respecto al maquillaje de datos, Saucedo denuncia que las fiscalías están transformando ejecuciones del narco en “homicidios culposos” y que los colectivos de búsqueda reportan menos cadáveres, no porque haya menos muertes, sino por el uso intensivo de narcofosas.

Por otro lado, David Saucedo revela que al interior del Gabinete de Seguridad existe un quiebre operativo y presupuestal entre dos visiones:

El Ala Civil, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , que busca reconstruir las capacidades de inteligencia y fuerza de la desaparecida Policía Federal.el

encabezada por el , que busca reconstruir las capacidades de inteligencia y fuerza de la desaparecida Policía Federal.el Y el Ala Militar a cargo del general Ricardo Trevilla, representa la continuidad de la Secretaria de la Defensa Nacional, la cual, enfrenta una reducción presupuestal vinculada a la conclusión de obras de infraestructura del sexenio anterior.

Este quiebre institucional se suma a las tensiones externas, creando una falta de cohesión en el combate al crimen organizado.

Saucedo advierte que esta división ocurre en el peor momento posible, coincidiendo con guerras de cárteles activas en múltiples estados, presiones internacionales por la producción de fentanilo y un incremento de la violencia política, donde grupos criminales asesinan autoridades locales para controlar áreas de seguridad municipal.

