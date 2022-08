Toma de posesión de Gustavo Petro, aumenta expectativas: Javier Lafuente

Histórico el momento que se vivió por la tarde y noche en Colombia, no solo porque un presidente de izquierda va a gobernar Colombia por primera vez, Gustavo Petro -quien fue guerrillero-, sino porque su vicepresidenta afro de una de las zonas más humildes del país, Francia Márquez será la segunda al mando, manifestó el subdirector de EL PAÍS América, Javier Lafuente.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Lafuente compartió que la toma de protesta fue una fiesta popular llena de simbolismo, que incrementa las expectativas que hay sobre el nuevo gobierno en Colombia.

Destacó que el gobierno de Petro va a enfocarse en "'los nadie' y 'la paz total' pues el acuerdo de paz social con las FARC no se ha concretado y además de generar acuerdos con la LN y grupos criminales, a quienes lanzó el mensaje de "dejar las armas a cambio de beneficios jurídicos".

Una de las primeras reformas planteadas por Petro, señala, es la reforma tributaria, por lo que se espera un cambio de modelo.

No obstante, advierte, el presidente tendrá que llegar a acuerdos, no va a poder hacer todo lo que quiera ya que no tiene mayoría absoluta en el Congreso, y sus ganas de unir a los colombianos ha quedado manifiesta durante el periodo de transición en el que ha tendido puentes.

Señaló que a diferencia del ex presidente Iván Duque quien frenó el acuerdo de paz, Petro ha señalado "vamos a recibir esas recomendaciones y hacerlas llegar a toda la sociedad".

Finalmente advirtió que Petro es otro triunfo más del ala progresista con una visión de la nueva izquierda, con claridad de la política ambiental que buscaría una alianza con Estados Unidos y contrasta con la de López Obrador en México.