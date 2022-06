"Estoy muy contento por el triunfo del Gustavo Petro en Colombia"

El presidente López Obrador refrendó su reconocimiento a Gustavo Petro quien este domingo logró la victoria electoral en Colombia, el mandatario mexicano su dijo sentirse muy contento por ese "triunfo histórico".

Avanzan los movimientos progresistas en América Latina, aseveró

Seguiremos actuando con responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Conferencia matutina https://t.co/Qsp3JbYwyn — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 20, 2022

"Yo estoy contento fue histórico el triunfo de Gustavo Petro ayer en Colombia, y ayer le hablé para felicitarlo. Ayer me criticaron que porque tan rápido felicite a Gustavo Petro si me tardé para felicitar al presidente Biden, son dos cosas distintas, cuando la elección de Biden no había todavía resultados, había un recuento de votos. Y la verdad ayer estaba yo muy conteo sabía que había triunfado legal y legítimamente, un abrazo y un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia".

A López Obrador se le veía muy sonriente que un gobierno progresista por fin tomará las riendas de esa nación hermana. Y hasta festejó con una cumbia "la Pollera Colorá", interpretada por Margarita, la diosa de la cumbia.

El presidente reveló que ayer se comunicó con el presidente electo de Colombia Gustavo Petro con quien acordó trabajar juntos por la integración del continente americano, incluidos Canadá y Estados Unidos, pero con respeto a las soberanías e independencia de cada nación, sin castigos ni reproches de carácter ideológico la idea es conformar en América algo similar a la Unión Europea.

"Coincidimos en que debe buscarse la integración de todo el continente y que debe incluirse a Canadá y Estados Unidos, par conformar una región y podamos complementarnos con recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnologías , mercados, lo que hemos estado planteando , todos juntos con respeto a las autonomías y soberanías de los pueblos, como fue la comunidad europea que luego se convirtió en la Unión Europa".

López Obrador, hizo un repaso histórico de los gobiernos colombianos mismo que inspiraron al escritor Gabriel García Márquez para escribir algunas de sus obras.