Con la denuncia a EPN, AMLO da banderazo a elecciones: Eduardo Bohórquez

Sabíamos que en algún momento del sexenio iban a sacar una carta, que era la investigación contra el expresidente Peña Nieto. El ahora presidente desde su candidatura señaló la corrupción que representaba, el presidente Peña Neto.

La denuncia en contra de Enrique Peña Nieto "sale en un momento muy particular, cuando el presidente López Obrador da el banderazo a las elecciones en Coahuila y en particular en el Estado de México", en donde no ha habido alternancia del PRI, así lo comentó el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez en entrevista con Javier Risco para "Así las Cosas".

Bohórquez señaló que es evidente la connotación que usa y abusa política y mediáticamente con la apertura de las carpetas de investigación, y recordó el caso de huachicol por el que "se abrieron siete mil carpetas, pero los sentenciados por un juez se cuentan con los dedos de las manos", por lo cual lo ocurrido no se puede leer como una efectiva lucha anti corrupción.

Sobre las cifras que se manejaron de 10 mil 500 millones de pesos dijo, "ponen al descubierto el cómo se sirven los funcionarios con la cuchara grande llevando vidas más parecidas a las monarquías que a las democracias".

Así dijo, se abre un ciclo de nuevas investigaciones, peor no hay sentencias, los recursos recuperados de paraísos fiscales no han ingresado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y de acuerdo al INEGI la corrupción que pagamos los mexicanos sigue creciendo.

"Se esta perdiendo el voto de confianza y la esperanza en que se puedan cambiar las cosas, no ha sido suficiente el pañuelo blanco del presidente", Concluyó.