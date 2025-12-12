CNBV confirma bloqueo de transferencias si no fijas el MTU antes de enero de 2026: así se configura en la app bancaria

Una mujer realiza una transferencia bancaria con su teléfono. / Europa Press News

A estas alturas quizá ya te suena el Monto Transaccional de Usuario (MTU). Sí, esa medida que desde octubre obligó a muchos cuentahabientes a establecer un límite mensual para las transferencias que realizan desde el celular. Pues ahora debes saber que, a partir del 1 de enero de 2026, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores confirmó que todas las transferencias que rebasen el límite que tú fijaste, o el que tu banco te asignó por historial financiero si no lo hiciste, deberán ser validadas, si no la haces, la operación será bloqueada.

Esto puede provocarte problemas si necesitas pagar servicios, liquidar tus tarjetas de crédito o hacer transferencias a terceros. Toma en cuenta que cada usuario tiene un límite distinto, y tú mismo puedes configurarlo.

Aquí te explicamos cómo hacerlo antes de que termine el año para que no te lleves sorpresas.

¿Para qué sirve el MTU?

El MTU es un límite de seguridad que funciona en operaciones de la banca electrónica. No limita el uso de tu dinero, pero sí establece un tope para tus transacciones mensuales desde el celular.

Entrará en vigor para todos y todas el jueves 1 de enero de 2026.

¿Cómo configurar el MTU desde tu app bancaria?

Lo mejor de este proceso es que funciona prácticamente igual sin importar a qué banco pertenezcas, porque la CNBV exige el cumplimiento de esta medida en todas las instituciones financieras bajo su supervisión.

Entra al menú principal de tu app bancaria. Ve a Configuración o Ajustes generales. Busca opciones como: “Límite de transacción”, “Confirmación límite importe” o “Límites de operación” Selecciona y edita el límite de operaciones, donde podrás definir la cantidad máxima para tus transacciones mensuales. Guarda los cambios… y listo.

Si tu app no te deja hacerlo, tendrás que acudir a la sucursal bancaria más cercana y realizar el ajuste desde un cajero automático.

