Prohibir vapeadores empuja a niños y adultos al tabaco, advierte Éctor Jaime Ramírez

Éctor Jaime Ramírez Barba, señala que la prohibición de vapeadores empujará a menores y adultos a mayor consumo de tabaco. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez, advirtió que la decisión de prohibir vapeadores aprobada por la Cámara de Diputados “carece de sustento técnico” y podría incrementar el consumo de tabaco entre niños y adultos. Señaló que la reforma presentada como medida de protección “está reemplazando un producto de bajo riesgo por uno de mayor riesgo”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el legislador afirmó que “el gobierno no tiene mecanismos de política pública para dejar de fumar ni contra las adicciones”. Añadió que, tras la prohibición, “adultos y jóvenes van a estar comprando vapeadores traídos primordialmente por el crimen organizado, de características que no sabemos qué es lo que están vapeando”.

¿Los legisladores entienden la iniciativa?

Ramírez aseguró que “los legisladores ni siquiera entienden el tema”, aunque destacó que ningún joven debería fumar ni recibir muestras gratuitas, pues es la vía más común hacia la adicción.

¿Qué ocurrirá con el Fondo Nacional de Salud?

El diputado calificó como “más peligroso aún” que la mayoría oficialista decidiera usar 37 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Salud para el Bienestar a través de un fideicomiso que operará “a discreción”.

Recordó que dicho fondo financiaba la atención de 157 enfermedades catastróficas, por lo que su desaparición implicará afectaciones directas a pacientes que dependían de esos recursos.

