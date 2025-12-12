Licencia permanente: así puedes tramitarla en casa y sin cita con Llave CDMX antes de que termine el año

La licencia permanente de la CDMX puede tramitarse sin cita a través de Llave CDMX.

Ya está por terminar el año y, si no quieres esperar hasta 2026 para sacar tu licencia de conducir permanente, aquí te explico paso a paso qué tienes que hacer para obtenerla por primera vez ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

Y mucho ojo, porque también te digo cómo hacer todo sin necesidad de sacar cita, justo ahora que están saturadas por el cierre del año.

¿Cómo tramitar la licencia permanente sin cita en CDMX?

Si es la primera vez que la vas a tramitar en la Ciudad de México, lo primero que tienes que hacer es entrar a tu cuenta Llave CDMX. Si no tienes una, tendrás que crearla y seguir los siguientes pasos:

Como se trata de tu primera licencia permanente, necesitas descargar la Guía para la Evaluación Teórica y estudiar porque te van a aplicar un examen y lo puedes hacer en línea aquí.

Si no te deja hacerlo en línea, también puedes presentarlo en cualquier centro PILARES. Al aprobar, recibirás una constancia con folio y código QR. Descarga tu línea de captura y realiza el pago Tras aprobar el examen, se liberará automáticamente tu línea de captura. Solo descárgala, imprímela y realiza el pago correspondiente. Toma en cuenta que el pago se tarda en reflejar hasta 72 horas.

Una vez que el pago se vea reflejado, tendrás que agendar una cita (sí, aquí ya es obligatoria) en la app de citas de SEMOVI y en el apartado “Permisos y Licencias”, entra a Impresión de licencia digital, selecciona el módulo que más te convenga y elige el día disponible.

Requisitos para recoger licencia permanente en CDMX

Debes presentarte con los siguientes documentos en original:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Constancia de Evaluación

Comprobante de pago

Ahí también te van a tomar tus datos biométricos y te entregarán, en ese momento, tu Licencia Permanente en formato físico.

