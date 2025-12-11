Se cancelan las horas extras en México: así será el nuevo esquema laboral del país

La política laboral en México acaba de dar un giro inesperado. El Gobierno confirmó que las horas extras dejarán de pagarse, una decisión que impactará directamente el ingreso mensual de millones de trabajadores y que marca un nuevo rumbo en la regulación del empleo en el país.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, la medida busca frenar abusos laborales, garantizar jornadas estables y mejorar los estándares de descanso.

Durante años, las horas extras funcionaron como una vía para que los trabajadores complementaran su salario, especialmente en sectores como manufactura, comercio, transporte y servicios. Pero también se convirtieron en una práctica frecuente para extender horarios sin una compensación justa o bajo presión.

Con el nuevo esquema, las empresas deberán ceñirse estrictamente a la jornada laboral establecida en contrato, sin recurrir a pagos adicionales por prolongar horas de trabajo.

La intención es que el salario base refleje mejor el valor real de las actividades y que los empleados no dependan de jornadas extendidas para mantener su nivel de ingreso.

Sin embargo, especialistas advierten que el cambio no será sencillo. Para miles de familias, las horas extras representaban entre un 10% y un 30% de sus ingresos mensuales. Sin una estrategia clara para compensar esa pérdida, existe el riesgo de que la medida afecte su poder adquisitivo. El Gobierno asegura que se implementarán ajustes salariales y mejores condiciones contractuales, aunque estos beneficios aún no se aplican de forma generalizada.

Organizaciones laborales han pedido una transición ordenada y reglas claras para evitar conflictos y garantizar que los trabajadores no resulten perjudicados. También solicitan que se refuerce la supervisión para asegurar que las empresas respeten la jornada laboral y no recurran a esquemas informales.

Mientras tanto, expertos recomiendan a los trabajadores revisar sus contratos, consultar con recursos humanos y prepararse para un nuevo modelo de empleo en el país.

Lo cierto es que la cancelación de las horas extras marca una nueva etapa en el mercado laboral mexicano, cuyos efectos se sentirán en los próximos meses.