¿Regresan los bloqueos? Transportistas advierten nuevas protestas en México

Luego de una reunión de más de ocho horas, el pasado 10 de diciembre “se rompió el diálogo”, compartió el líder de la ANTAC, David Estévez, quien advirtió que, ante “la falta de cordura y entendimiento de las autoridades”, podrían regresar los bloqueos de transportistas en México encabezados por transportistas y agricultores.

¿Por qué se podría reactivar la protesta de transportistas?

En entrevista para “Así las Cosas”, Estévez lamentó que tras su reciente reunión con autoridades de SCTI y Agricultura, “ninguna de las propuestas que se hicimos al gobierno se tomaron en cuenta, lo tomamos con una falta de respeto y una burla platicar con alguien que no tenía el poder de decisión y con burla todas nos las bateó”, dijo en referencia a los subsecretarios César Yáñez y Leonel Cota Montaño.

Señaló que “el primer acuerdo no se está cumpliendo en absolutamente nada”, particularmente el retiro de policías municipales de los retenes. Ante esto, afirmó que “es posible que sigamos con nuestras manifestaciones, única forma que tuvimos para expresarnos”.

¿Qué buscan resolver en materia de seguridad?

Adelantó que “nos ofrecieron una reunión martes y miércoles, una con el secretario de Agricultura y otra con gente de Seguridad Pública y Guardia Nacional”, pues aunque reconoció que la seguridad no se resolverá de la noche a la mañana, pidió que exista “por lo menos intención”.

Estévez recordó que la problemática afecta no solo a los transportistas, señalando “la extorsión de parte de algunas autoridades” y la desaparición reciente de cuatro operadores. “Yo no tengo la certeza de retenes de efectivos o gente que se hace pasar por ellos en el estado de Chiapas”.

¿Qué exigen sobre los retenes y autoridades locales?

El dirigente denunció que desde hace años se conoce el actuar irregular de presuntas autoridades en retenes, por lo que exigió que en zonas como San Blas, en Nayarit, y San Roberto, en Nuevo León, la policía estatal y ministerial deje de realizar funciones que corresponden a la Guardia Nacional, “que son los acreditados”.

