Diego Luna: Jóvenes tienen herramientas para replantear el futuro, como en Andor

Contento por cerrar Andor con una nominación al Golden Globe, Diego Luna saca su lado activista tras 10 años de su vida en un personaje que le ha dejado grandes satisfacciones.

El también activista reconoció en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warketin el paso del tiempo y celebra poder discutir con sus hijos temas de política, espionaje y más que quedan plasmados en Andor, pero que se convierten en algún momento en un reflejo del momento que vivimos, “una radiografía de lo que hace falta para hacer una revolución”, y afirmó

Es natural que cuando ves eso te identificas, somos más los que nos identificamos con la gente que dice ya basta”. —

¿Qué lectura social deja Andor?

La ciencia ficción te permite hacer un pastiche de toda la historia y la pones ahí, señala en referencia al trabajo del director de Andor, serie de la que afirma “es la gente de 20 años la que se puede replantear las formas, los mecanismos, tienen muchas herramientas que nosotros no teníamos por ahí me viene la esperanza y porque se acabaron las opciones, ya vimos a todos los partidos en el poder”.

Agradeció a las generaciones Star Wars la acogida de Andor, aunque reconoció que esta tiene su principio y fin, pero con la ventaja de estar disponible en plataforma, llevando una reflexión importante, pues afirma “de momentos se te olvida que es la serie y sientes que es un cachito de la vida que se parece a la tuya”.

¿Cómo ve los temas de migración y cultura?

Sobre los tiempos que vive la migración, sobre todo en Estados Unidos, reconoció que “se ha agudizado cada vez más y es cada vez más descarado el actuar de ICE, por ello hay más redes de protección en las que ven esperanza” y llamó a acercarse a ellas.

Sobre Bad Bunny dijo, “es una voz que está abriendo espacios, me da gusto que existan esos personajes” y con el Mundial en puerta espera ver cuántos futbolistas repararán en el tema del cruce de fronteras para disfrutar del futbol.

Actualmente, Diego está por concluir una historia hecha entre México, Barcelona y Madrid, bajo su dirección, con el tema de migración que espera compartir en el 2026.

