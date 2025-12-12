Selene García logra justicia y marca un precedente en el derecho a la educación inclusiva

Tras 11 años de lucha, Selene García obtuvo reconocimiento y reparación por la violación a su derecho a la educación inclusiva

Para la activista Katia D’Artigues, Selene García Barr triunfó en su derecho a la educación inclusiva, un proceso que obliga a las autoridades educativas a reconocer que “no es un favor” garantizar accesibilidad y ajustes razonables para personas con discapacidad.

#SeleneGarcía, una historia de 11 años de lucha por la educación inclusiva: "Un precedente (...) Esto obliga al Estado mexicano a que reconozca que la #EducaciónInclusiva no es un favor", @kdartigues/@YoTambien.



¿Cómo inició la lucha de Selene por estudiar una licenciatura?

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin la activista Katia D’ Artigues compartió la historia de Selene García, una mujer con discapacidad intelectual, intentó ingresar en 2014 al Centro Morelense de las Artes, pero la institución le negó incluso el examen de admisión al argumentar que “no tenía presupuesto para realizar ajustes razonables o ajustes al currículo”.

Su hermana menor, abogada, interpuso un amparo que perdió; también fracasó la apelación ante el Tribunal Superior de Morelos y la Suprema Corte no atrajo el caso, dejando a Selene sin opciones en México.

Esta es una gran nota y gran historia.

La de una mujer con discapacidad intelectual que quiso estudiar una carrera universitaria y no la dejaron. Tras cerrarse las opciones en el país, litigó su caso hasta la ONU. Tras ¡11 años!, el Estado Mexicano la indemnizará y ofrecerá una… https://t.co/9qC0zFmvny — Katia D'Artigues (@kdartigues) December 11, 2025

¿Por qué el caso llegó a Naciones Unidas?

La familia decidió apelar al Comité de la ONU, ya que México es firmante de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual obliga al país a garantizar la educación inclusiva en todos los niveles.

En abril de 2023, nueve años después, el Comité resolvió a favor de Selene, ordenando al Estado mexicano ofrecer una disculpa pública, indemnizarla y garantizar la no repetición. No obstante, el gobierno mexicano se amparó, retrasando la aplicación de las medidas.

¿Qué estableció finalmente el Estado mexicano?

Fue hasta el 12 de agosto de este año que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la confirmación de que el Estado mexicano violó los derechos de Selene. Aunque inicialmente no se mencionaba la disculpa pública, Segob confirmó que se cumpliría.

Los días 5 y 7 de diciembre, Selene fue reconocida formalmente y se estableció que sería indemnizada con más de un millón de pesos. La disculpa pública se realizará a finales de enero, frente al Centro Morelense de las Artes, como ella lo solicitó.

¿Qué implica este caso para las universidades mexicanas?

A 11 años del inicio de su batalla, Selene está por concluir su licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, institución que sí hizo los ajustes razonables para su acceso.

Katia D’Artigues destacó que este precedente obliga al Estado mexicano y a todas las universidades públicas a garantizar la educación inclusiva. Subrayó que “los maestros no discriminan por discriminar, sino porque no tienen la formación para atender alumnos así”, aunque reconoció que cada vez más estudiantes con discapacidad llegan a las aulas universitarias.

