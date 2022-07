El proceso contra Peña Nieto, muestra que "no hay impunidad": Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el proceso legal en contra del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, demuestra que "no hay impunidad" en el presente gobierno.

"No hay impunidad, no se esconden las cosas, no se ve nada en lo oscurito, todo se hace transparente", aseguró.

La mandataria, dijo que la investigación presentada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, esta sustentada "con mucha información".

El expresidente Enrique Peña Nieto @EPN es investigado por la @FGRMexico debido a posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, a través de transferencias internacionales detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera #UIF, de la Secretaría de @Hacienda_Mexico. pic.twitter.com/NCCyVvkNWh — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 7, 2022

No se escondió la información sino que se entrega a la Fiscalía General de la República.

Sheinbaum Pardo, dijo que además todo esto tiene sustento en la consulta que se realizó, entre los ciudadanos en el pasado 1 de agosto del 2021 para que emitieran su opinión sobre si debería hacérseles un juicio.

"Hubo una participación muy importante y la ciudadanía decidió juzgar a los ex presidentes".

No obstante, consulta popular para enjuiciar a los expresidentes apenas si rebaso el 7 por ciento de participación.