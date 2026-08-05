Segundo Simulacro Nacional 2026 tendrá un cambio poco común que pondrá a prueba a los mexicanos

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará con una característica poco habitual que busca aumentar la participación de los mexicanos desde sus hogares y poner a prueba los protocolos de respuesta ante una emergencia

La preparación ante una emergencia sísmica no acaba cuando sales de la oficina o de la escuela. Por eso, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció que el Segundo Simulacro Nacional 2026 tendrá una característica diferente y poco común frente a otros años: se llevará a cabo en fin de semana.

Además de poner a prueba los sistemas de alerta y la coordinación de las autoridades, el ejercicio también servirá para medir qué tan listos estamos millones de mexicanos para reaccionar ante distintos escenarios sísmicos en el país.

¿Cuál es el cambio poco común del Segundo Simulacro Nacional 2026?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, una decisión con la que las autoridades buscan que se sume mucha más personas.

Y es que mientras en años anteriores gran parte de los que participamos estuvimos en centros de trabajo, escuelas y edificios, ahora el reto será que familias completas le entren desde sus propias casas.

Protección Civil considera que ubicar las rutas de evacuación, tener bien identificados los puntos seguros y repasar los protocolos familiares puede hacer toda la diferencia cuando ocurra una emergencia de verdad.

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Segundo Simulacro Nacional 2026: ¿por qué pondrá a prueba a millones de mexicanos?

El principal reto será que la ciudadanía participe desde espacios donde normalmente no se hacen simulacros masivos de evacuación. Así se podrá medir, por ejemplo:

La identificación de zonas seguras en casa.

La coordinación entre integrantes de una familia.

Los tiempos de reacción ante una alerta sísmica.

La respuesta de comercios y negocios que estén abiertos durante el fin de semana.

La capacidad de organización comunitaria en colonias y unidades habitacionales.

Simulacro Nacional 2026: ¿cuál será el escenario principal?

La hipótesis principal contempla un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, se trata de un escenario físicamente posible por la interacción de la placa de Cocos y representa un caso que vale la pena poner a prueba para la Ciudad de México y varias entidades del centro del país.

Uno de los puntos que más preocupa a los especialistas es que un evento de estas características podría dejar muy poco margen para recibir la alerta y reaccionar.

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5 hipótesis de sismo: ¿qué otros escenarios sísmicos se activarán durante el SSN 2026?

Además del escenario principal, el simulacro contemplará otras hipótesis diseñadas para reflejar los riesgos de distintas regiones:

Magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California.

Magnitud 7.6 con epicentro en Tonalá, Chiapas.

Magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

Magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

En total, habrá 5 hipótesis de sismo para el Segundo Simulacro Nacional 2026.

¿Cómo registrar tu casa, escuela o negocio para participar?

La Coordinación Nacional de Protección Civil habilitó el registro para viviendas, empresas, comercios, oficinas e instituciones educativas que quieran entrarle al ejercicio.

Quienes completen el proceso podrán obtener una constancia oficial de participación una vez que termine el simulacro.

La inscripción puede realizarse a través de la plataforma habilitada por el Gobierno de México.

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¿Qué actividades habrá el 19 de septiembre además del simulacro?

La jornada arrancará con la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional a media asta en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

Después, una vez concluido el simulacro, sesionará el Comité Nacional de Emergencias para revisar la coordinación institucional, los tiempos de respuesta y la capacidad operativa de las distintas dependencias involucradas.

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