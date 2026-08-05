Nuevo esquema de jubilación: Sheinbaum activa la cuenta regresiva para el retiro a los 53 años

La reducción gradual en la edad de jubilación del ISSSTE concluirá en 2034, cuando las trabajadoras del Décimo Transitorio puedan retirarse desde los 53 años.

Si has seguido la cobertura que hemos hecho en W Radio, seguramente recordarás que en varias ocasiones hemos explicado cómo funcionará el retiro para trabajadores del ISSSTE. Ahora, ese cambio ya tiene una fecha que marcará un antes y un después. Y es que el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum ya puso en marcha la cuenta regresiva y, aunque la reducción será poco a poco, todo apunta a una misma meta: que las mujeres que sigan en el régimen del Décimo Transitorio puedan jubilarse desde los 53 años.

Sheinbaum activa cuenta regresiva: ¿por qué 2034 será el año para jubilarse a los 53 años?

Porque el decreto de Claudia Sheinbaum estableció que la edad de jubilación bajará de manera gradual hasta llegar a su última etapa en 2034.

A partir del 1 de enero de ese año, quedarán establecidas las edades mínimas definitivas para jubilarse: 53 años para las mujeres y 55 años para los hombres. Desde entonces, esas serán las edades mínimas para retirarse bajo este esquema.

Fase del proceso Ventana de tiempo Edad Varones Edad Mujeres Fase 1 2025 a 2027 58 cumplidos 56 cumplidos Fase 2 2028 a 2030 57 cumplidos 55 cumplidos Fase 3 2031 a 2033 56 cumplidos 54 cumplidos Fase 4 2034 posterior 55 cumplidos 53 cumplidos

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Nuevo esquema de jubilación: ¿qué es el Décimo Transitorio y quiénes entran en este beneficio?

Aquí es donde suele surgir la mayor confusión. Y es importante dejar claro que este beneficio no es para todos los trabajadores del Estado.

El Décimo Transitorio del ISSSTE aplica únicamente para quienes ya cotizaban antes de la reforma de 2007 y decidieron quedarse en ese régimen, en lugar de cambiarse al sistema de cuentas individuales administradas por una Afore.

En este esquema, la pensión no depende del dinero que tengas acumulado en una Afore. Lo que cuenta es cumplir con la edad mínima vigente y con los años de servicio que establece la ley. Además, estas jubilaciones se pagan con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, como lo marca la legislación.

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Requisitos de jubilación anticipada: los años de servicio también cuentan

Cumplir la edad mínima, por sí solo, no alcanza para jubilarse. También es obligatorio acreditar la antigüedad que establece la Ley del ISSSTE.

Cuando entren en vigor las edades definitivas en 2034, será necesario cumplir con estos requisitos:

Mujeres: tener al menos 28 años de cotización y haber cumplido 53 años.

Hombres: acreditar 30 años de cotización y haber cumplido 55 años.

Vale la pena insistir en un punto que sigue generando muchas dudas. Llegar a los 53 años no significa que automáticamente cualquier trabajadora pueda jubilarse. Tampoco aplica para todos los servidores públicos. Este beneficio es únicamente para quienes continúen en el régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE y, además, cumplan con los años de cotización que exige la ley.

En pocas palabras, el decreto no solo reduce la edad de jubilación. También fija el cierre de un proceso gradual que terminará en 2034. A partir de ese momento quedarán establecidas de forma definitiva las edades mínimas para las mujeres y para los hombres que permanezcan en este régimen pensionario.

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