Adiós a las multas en agosto: Edomex perdonará 100% de adeudos a quienes hagan el reemplacamiento

El Estado de México ofrece condonación de hasta 100% en adeudos de tenencia, refrendo y accesorios para automovilistas que realicen el reemplacamiento antes del 31 de agosto de 2026.

Ya no es solo cambiar las placas. Para muchísimos automovilistas del Estado de México, el reemplacamiento 2026 también puede ser la oportunidad de dejar atrás varios años de adeudos.

Y es que la Secretaría de Finanzas mexiquense mantiene beneficios fiscales que incluyen la condonación total de tenencia, refrendo y accesorios para quienes hagan el trámite dentro del plazo establecido. Así que, si traes pagos pendientes o este año se vencen tus placas checa si puedes entrar al programa antes del 31 de agosto.

Reemplacamiento 2026: ¿quiénes pueden acceder al perdón del 100% de adeudos en Edomex?

Las autoridades del Estado de México señalaron que este beneficio aplica para:

Vehículos particulares con placas expedidas en 2021.

Vehículos con placas de 2020 o años anteriores que no hicieron el reemplacamiento durante 2025.

Si tu coche entra en alguno de estos casos, podrías aprovechar descuentos que eliminan por completo adeudos de años fiscales anteriores.

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El programa contempla condonaciones en tenencia, refrendo y accesorios, aunque el beneficio cambia dependiendo del año en que fueron expedidas las placas.

Vehículos con placas expedidas en 2021

Los propietarios podrán obtener:

Condonación del 100% de tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y años anteriores.

Regularización de adeudos acumulados al hacer el trámite antes del 31 de agosto.

Acceso al beneficio siempre que paguen las contribuciones de 2025 y 2026.

Vehículos con placas de 2020 o años anteriores

Para este grupo aplica:

Condonación del 100% de tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2023 y años anteriores.

Renovación de placas dentro del periodo autorizado.

Pago de las contribuciones vigentes de 2024, 2025 y 2026.

Placas expedidas en Descuento / Condonación Requisitos principales 2021 y posteriores 100% de condonación en tenencia, refrendo y accesorios de 2024 y años anteriores. • Renovar dentro del periodo de vigencia.

• Pagar los periodos 2025 y 2026. 2020 y anteriores 100% de condonación en tenencia, refrendo y accesorios de 2023 y años anteriores. • Renovar dentro del periodo de vigencia.

• Pagar los periodos del 2024 al 2026. 2021 (Cambio de propietario - ISAVAU) 100% de condonación del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados (ISAVAU). • Estar al corriente en tenencia y refrendo de 2025 (al 31 de dic de 2025). 2021 con adeudos (ISAVAU) 50% de descuento en el ISAVAU. • Ponerse al corriente en tenencia y refrendo durante la vigencia del programa.

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¿También habrá descuento en el impuesto por compra de autos usados?

Sí. El programa también incluye beneficios en el Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).

Quienes tengan placas 2021 y estén al corriente podrán obtener una condonación del 100% de este impuesto.

Además, quienes tengan adeudos y los liquiden entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 podrán acceder a una condonación del 50%.

¿Qué documentos necesitas para aprovechar el 100% de descuento en multas en Edomex?

Si vas a realizar el reemplacamiento 2026, necesitarás documentos que acrediten tu identidad, domicilio y la propiedad del vehículo como:

Identificación oficial vigente con fotografía y CURP.

Factura de origen o documento que compruebe la propiedad del vehículo.

Comprobante de domicilio del Estado de México con una antigüedad menor a tres meses.

Juego de placas anteriores o el documento que justifique su ausencia por robo, pérdida o baja.

Si alguien más hará el trámite por ti, también deberá presentar el documento que acredite la representación legal correspondiente.

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¿Hasta cuándo estará disponible la condonación del 100%?

La Secretaría de Finanzas informó que los beneficios fiscales únicamente estarán disponibles hasta el 31 de agosto de 2026. Después de ese día, podrías perder la oportunidad de eliminar esos adeudos y tendrías que pagar lo que corresponda conforme a la normatividad vigente.

¿Qué pasa si no haces el reemplacamiento en Edomex?

Entre las principales sanciones están:

Multas de tránsito.

Retiro de placas de circulación.

Envío del vehículo al corralón.

No poder realizar la verificación vehicular.

Perder beneficios como el subsidio a la tenencia.

¿Cómo hacer el reemplacamiento 2026 en Edomex?

El trámite puede hacerse por internet, a través del Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México, o de manera presencial en los módulos autorizados.

Las autoridades también recomiendan no recurrir a gestores o intermediarios para evitar fraudes y asegurarte de que el trámite quede registrado directamente ante la dependencia correspondiente.

Al final, para muchos automovilistas el mayor beneficio del Reemplacamiento 2026 no será estrenar placas, sino aprovechar la oportunidad de borrar adeudos, tenencia, recargos y otros pagos pendientes que pueden representar varios miles de pesos antes de que venza el plazo, el próximo 31 de agosto.

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