Simulacros Nacionales 2026: ¿Cuándo son los 3 ejercicios y a qué hora sonará la alerta sísmica?

Los simulacros nacionales 2026 inician este 18 de febrero y cierran el 19 de septiembre; toma en cuenta que el segundo ejercicio de abril es tentativo y está por confirmarse.

Vivir en una zona sísmica nos obliga a no bajar la guardia, y para que este año no te lleves un susto a media mañana, lo mejor es que anotes bien las fechas de los simulacros nacionales 2026 porque ya están programados los 3 ejercicios del año y, lo más importante, a qué hora sonará la alerta sísmica.

¿Cuándo son los simulacros nacionales de 2026?

Para este año habrá tres simulacros nacionales. Aunque el equipo de comunicación de la CDMX suelen confirmar las fechas exactas con pocas semanas de antelación, el calendario siguiente está basado en el de 2025 y las fechas conmemorativas de sismos históricos.

¿Cuándo es el primer simulacro 2026?

El primer Simulacro Nacional de 2026 se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). Este ejercicio tiene como objetivo reforzar los protocolos de evacuación ante una emergencia sísmica a inicios de año.

TE PUEDE INTERESAR: Primer Simulacro 18 de febrero 2026: Guía de los 7 pasos para realizarlo en CDMX y Edomex

¿Cuáles son las fechas de los simulacros de 2026?

Las fechas tentativas y confirmadas para los simulacros de este año son:

Primer Simulacro: 18 de febrero de 2026.

18 de febrero de 2026. Segundo Simulacro: Abril de 2026 (fecha por confirmar).

Abril de 2026 (fecha por confirmar). Tercer Simulacro: 19 de septiembre de 2026.

Toma en cuenta que la realización del simulacro de abril está sujeta a la confirmación oficial de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

¿Cuándo sonará la alerta sísmica 2026?

La alerta sísmica sonará oficialmente el 18 de febrero de 2026 a las 11:00 a. m. en la Ciudad de México, el Estado de México.