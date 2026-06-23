Verificación gratis en Edomex 2026: Estos vehículos no pagan el trámite en junio

Algunos autos pueden verificar gratis en junio de 2026 en el Estado de México, dependiendo de su tipo y holograma.

El primer semestre de 2026 está a nada de terminar y, con él, también se acerca la fecha límite para cumplir con la verificación vehicular en el Estado de México. Durante junio, les toca a los autos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul. Eso sí, aunque algunos conductores pueden hacer el trámite sin pagar, el beneficio no aplica para todos. Todo depende del tipo de vehículo y del holograma que tenga asignado.

Y si no realizas el trámite antes del 30 de junio de 2026, podrías enfrentarte a una multa de 3 mil 519 pesos, además de tener que hacer la verificación fuera de tiempo.

¿Qué autos pueden verificar gratis en el Edomex?

La exención de pago está reservada únicamente para:

Autos con holograma Exento, como los eléctricos e híbridos.

Vehículos que cuenten con constancia tipo D por discapacidad.

Aunque no tengan que pagar, sí deben presentarse en el verificentro con la documentación correspondiente para completar el proceso.

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¿Quiénes sí pagan y cuánto cuesta cada holograma en 2026?

Si tu vehículo no entra en los casos anteriores, tendrás que cubrir el costo de acuerdo con el holograma que obtenga tras la verificación. Los precios son los siguientes:

Holograma 00: 1,197 pesos.

Holograma 0: 610 pesos.

Holograma 1 y 2: 469 pesos.

Exento voluntario: 630 pesos.

Exento y tipo D: sin costo.

¿Cuál es la fecha límite para verificar en junio de 2026?

La fecha que debes tener bien marcada en el calendario es el 30 de junio de 2026.

Hasta ese día pueden verificar los vehículos con terminación de placas 9 y 0 y engomado azul. Si se te pasa la fecha, además de realizar la verificación extemporánea, tendrás que pagar una multa de 3 mil 519 pesos.

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¿Qué documentos necesitas para verificar?

Independientemente de si pagas o te corresponde la exención, en el verificentro te pedirán algunos documentos básicos. Debes llevar:

Tarjeta de circulación vigente.

Comprobante de la última verificación, si aplica.

Identificación oficial.

Constancia tipo D, únicamente en caso de discapacidad.

Así que si tu auto tiene placas terminación 9 o 0, más vale no dejarlo para el último momento, porque junio ya se está acabando y la multa sale bastante más cara que la verificación.

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