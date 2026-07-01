Nuevas fechas de verificación Edomex 2026: calendario completo del segundo semestre por placa

Consulta cuándo te toca verificar en el Estado de México durante el segundo semestre de 2026 según la terminación de tu placa.

Ya hay nuevas fechas para la verificación vehicular en el Estado de México. Así que si manejas por territorio mexiquense, más vale que le eches un ojo al calendario porque este trámite es obligatorio y dejarlo para después puede salirte bastante caro.

Para el segundo semestre de 2026, las autoridades ya publicaron las fechas según la terminación de placas y el color del engomado. Aquí te contamos cómo queda el calendario, cuánto cuesta y qué necesitas para que no te agarre el toro.

¿Cuál es el calendario de verificación Edomex para el segundo semestre de 2026?

El programa se llevará a cabo de julio a diciembre y, como cada semestre, se organiza de acuerdo con el último número de tus placas.

Julio y agosto: terminación 5 o 6 | Fecha límite: 31 de agosto | Engomado amarillo.

Agosto y septiembre: terminación 7 u 8 | Fecha límite: 30 de septiembre | Engomado rosa.

Septiembre y octubre: terminación 3 o 4 | Fecha límite: 31 de octubre | Engomado rojo.

Octubre y noviembre: terminación 1 o 2 | Fecha límite: 30 de noviembre | Engomado verde.

Noviembre y diciembre: terminación 9 o 0 | Fecha límite: 31 de diciembre | Engomado azul.

Por lo pronto, si tus placas terminan en 5 o 6, julio y agosto son tus meses. No lo dejes hasta el último día porque luego vienen las filas, se acaban las citas y empiezan las prisas.

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Este es el calendario oficial de verificación vehicular en Edomex para julio a diciembre de 2026 según terminación de placas. Ampliar

¿Qué pasa si no verificas a tiempo?

Si se te pasa la fecha, la cosa se complica. Tendrás que hacer una verificación extemporánea, pagar una multa adicional y poner en regla tu vehículo antes de poder circular sin problemas.

Además del golpe al bolsillo, esto también puede atorarte otros trámites vehiculares. Así que, como dicen por ahí, sale más barato prevenir que andar pagando recargos después.

¿Cuáles son los requisitos para verificar en el Edomex?

Antes de lanzarte al verificentro, necesitas tener tu cita y llevar estos documentos:

Comprobante de cita previa.

Tarjeta de circulación vigente.

Identificación oficial del usuario.

Estos requisitos aplican tanto para autos particulares como para vehículos de carga y otros servicios.

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Así queda el calendario de verificación vehicular en el Estado de México para el segundo semestre de 2026 con fechas límite por placas. Ampliar

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en 2026?

Los precios oficiales quedaron de la siguiente manera:

Holograma 00: mil 197 pesos.

Holograma 0: 610 pesos.

Holograma 1 y 2: 469 pesos.

Exento voluntario: 630 pesos.

Exento y tipo D: sin costo.

¿Cómo sacar tu cita para verificar?

Antes de presentarte en el verificentro, primero debes agendar una cita. Sin ese paso, simplemente no te atenderán.

La recomendación es apartarla con varios días de anticipación, sobre todo cuando se acerca el cierre de cada periodo, porque es justo cuando medio mundo se acuerda de la verificación y conseguir un lugar se vuelve toda una misión.

Así que ya sabes, si tu coche está en turno, no le juegues al valiente ni lo dejes para después. En el Edomex, la verificación siempre llega más rápido de lo que uno cree.

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