Segundo semestre de verificación vehicular 2026: ¿cuánto pagarás según tu holograma en Edomex?

Los precios de la verificación vehicular en el Estado de México se mantendrían sin cambios para el segundo semestre de 2026.

Junio ya va a la mitad y, si tienes coche en el Estado de México, ponte trucha porque el calendario de verificación no se detiene y el siguiente periodo ya está prácticamente a la vuelta de la esquina.

Si ya cumpliste en el primer semestre, vas de gane. Pero si todavía lo tienes pendiente o eres de los que prefieren adelantarse, vale la pena checar desde ahora cómo vienen los precios y qué puedes esperar a partir de julio, cuando arranca el segundo semestre del año.

¿Cuánto costará la verificación en Edomex en el segundo semestre de 2026?

Si no hay ajustes, los precios quedarían así:

Holograma 1 y 2, 469 pesos

Holograma 0, 610 pesos

Holograma 00, doble cero, 1,197 pesos

Exentos, verificación voluntaria, 630 pesos

Estos montos corresponden a las tarifas que están vigentes y son la referencia para el periodo que comienza en julio.

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¿Qué autos deben verificar antes del 30 de junio?

Los autos que deben verificar antes del 30 de junio son aquellos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

¿De cuánto es la multa por no verificar en Edomex?

No cumplir sale bastante más caro, porque la multa por verificación extemporánea ronda las 30 UMA, equivalentes a unos 3,519 pesos aproximadamente.

Es decir, la multa rebasa por mucho el costo del trámite. Por eso, más vale verificar a tiempo y evitarte un gasto que sí le pega al bolsillo.

Y recuerda que el segundo semestre comienza en julio de 2026, momento en el que arranca un nuevo ciclo de verificación de acuerdo con la terminación de placas y el color del engomado.

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