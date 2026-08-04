Ciclo de cine de David Lynch: Fechas y listado de cines donde puedes ver sus películas en CDMX

David Lynch volverá a las salas de cine en México con un ciclo especial que reunirá algunas de las películas más importantes de su carrera. El homenaje permitirá que muchos de sus fans disfruten su filmografía y algunas de las cintas que lo hicieron icónico en el mundo del séptimo arte.

Fechas para el ciclo de cine de David Lynch

Si eres fan del cineasta no te puedes perder el regreso de las cintas de David Lynch en el cine. Sus reestrenos estarán llenos de emoción y nostalgia a poco más de un año de su muerte.

Así que será mejor que prepares bien del 6 de al 19 de agosto de 2026 para que te lances a ver la filmografía del cineasta a la pantalla grande de Cinépolis.

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¿En qué cines se podrán ver sus películas?

Hasta el momento se sabe de varios cines en CDMX que podrán tener acceso a las películas de David Lynch. Por lo que ya puedes adquirir tus boletos en la página oficial del cine antes mencionado para poder disfrutar de varias pelis del cineasta.

Entre los cines que tendrán un cicl dedicado a David Lynch se encuentran:

Gran Terraza Coapa

Paseo Acopa

Mítikah

Oasis Coyoacán

Patio Tlalpan

Perisur

Portal San Ángel

Universidad

Diana

Fórum Buenavista

Puerta Tlatelolco

Miyana Polanco Magno Centro Interlomas

Parque Toreo

Paseo Arcos Bosques

Plaza Carso

Paseo Interlomas

Samara

Galerías Atizapán

La Cúspide

Satélite

Town Center El Rosario

Vía Vallejo

Y entre las posibilidades de aprovechar para ver estas cintas, se encuentran varios horarios, así que te recomendamos revisar la cartelera para que no te pierdas ninguna peli.

¿Qué películas de David Lynch estarán en la pantalla grande?

Para el reestreno del ciclo de cine de David Lynch, se podrá disfrutar de películas como:

Eraserhead (1977)

Twin Peaks: Fire Walk With Me (1992)

Mulholland Drive (2001)

Inland Empire (2006)

Recuerda que estas vacaciones ya tienes plan si eres fan o quieres conocer el cine de David Lynch para tener un checklist en tu verano cinematográfico.