Myspace quiere regresar: ¿Cómo será la red social que cambió el internet antes que cualquier otra?

Myspace pega directo en la nostalgia y ahora con su posible regreso como red social, miles de usuarios han comenzado a recordar una red social muy distinta a las que existe actualmente. Por lo que sus propietarios, Chris y Tim Vanderhook han confirmado que están trabajando en un relanzamiento de la plataforma que dominó internet durante los inicios del 2000. Así que te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de este posible regreso.

¿Qué era Myspace?

Myspace era una red social que dominó los inicios de los 2000 y según se recuerda, era una mezcla de Instagram, Spotify, Facebook, Tumblr y un poquito de Messenger. Era popular entre el 2005 y 2008, donde más de 100 millones de usuarios, disfrutaban de decorar su perfil.

Porque sí, ahora todas las redes sociales son iguales para todos, sin embargo, aquí se divertían decorando sus fondos, eligiendo colores, gif, letras y hasta cursores. Pero lo mejor era cuando entrabas al perfil de alguien y automáticamente comenzaba una canción.

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¿Qué pasó con Myspace?

La llegada de Facebook hizo que Myspace se fuera yendo al olvido. Es decir, Myspace nunca se fue, ha estado existiendo sin embargo, Facebook llegó a tomar el control por el simple hecho de que era más sencillo utilizarlo.

Al mismo tiempo, llegó Twitter, Instagram, Snapchat, Vine y ahora, TikTok. Con ello, Myspace solo ha sobrevivido por ser un sitio que ha servido solamente para música y que muy poca gente lo llega a usar.

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¿Por qué quieren revivirlo?

Lo interesante para sus dueños actuales, Chris y Tim Vanderhook, es que aprovecharán que la gente está cansada de:

Algoritmos

Publicidad

Contenido infinito

Pelear en redes

Con ello quieren hacer algo mucho más social, creativo y parecido a lo que era internet allá por el 2005. Aunque no se sabe con exactitud cómo será el sitio renovado, sin embargo, ya se encuentran trabajando para romper el internet como en los años dorados de la red social.

Tampoco se ha mencionado una fecha segura para su regreso tan esperado, pero definitivamente puede ser algo que pueda romper el internet.