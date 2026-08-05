¿Qué es la necrocosmética? El tratamiento con grasa de cadáveres que ya se usa en Estados Unidos

La necrocosmética se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales después de que se diera a conocer que en Estados Unidos ya existen tratamientos estéticos elaborados con tejido adiposo proveniente de personas fallecidas. Aunque pueda parecer una historia sacada de una serie de ciencia ficción, este procedimiento está autorizado en ese país y ha abierto un intenso debate sobre sus implicaciones éticas, médicas y legales.

¿Qué es la necrocosmética y cómo funciona?

La llamada necrocosmética consiste en utilizar tejido adiposo obtenido de donantes fallecidos que previamente autorizaron la donación de órganos o tejidos. Esa grasa pasa por un proceso de purificación para eliminar células vivas y material genético, dejando únicamente una estructura biológica que puede integrarse al cuerpo del paciente una vez inyectada.

Actualmente existen tratamientos como AlloClae y Renuva, empleados para restaurar volumen en distintas partes del cuerpo. Entre sus principales ventajas, los especialistas señalan que el procedimiento evita realizar una liposucción al propio paciente, reduce los tiempos de recuperación y puede aplicarse sin una cirugía mayor.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Cambio de color de ojos quirúrgico: ¿Vale la pena el riesgo?

¿Por qué este tratamiento ha causado tanta polémica?

Más allá de la parte médica, el procedimiento ha generado cuestionamientos éticos. Algunos especialistas y organizaciones consideran que muchas personas aceptan donar sus órganos y tejidos pensando en ayudar a salvar vidas, no necesariamente para procedimientos estéticos, lo que ha abierto una discusión sobre el alcance del consentimiento informado.

Otros expertos advierten que desalentar la donación de tejidos por este motivo podría afectar a miles de pacientes que sí necesitan trasplantes o injertos reconstructivos, por lo que consideran necesario explicar con mayor claridad el destino que pueden tener estas donaciones.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Pidió una rinoplastia como regalo de XV años y terminó con infarto cerebral: el caso de Fernanda

¿Es legal la necrocosmética en México?

Mientras que en Estados Unidos estos productos cuentan con autorización para determinados usos, en México la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha aprobado el uso de grasa proveniente de donantes fallecidos para fines exclusivamente estéticos.

En territorio mexicano, los tejidos humanos donados pueden utilizarse con fines médicos y reconstructivos, como injertos para personas con quemaduras u otros procedimientos clínicos, pero no para tratamientos cosméticos como aumento de glúteos o senos. Especialistas también alertan sobre el riesgo de acudir a clínicas clandestinas que ofrezcan procedimientos similares, ya que podrían utilizar sustancias no autorizadas o representar un peligro para la salud.