Reemplacamiento en Edomex 2026: Requisitos para obtener la tenencia gratis o a mitad de precio

El reemplacamiento Edomex 2026 es clave para que los automovilistas obtengan el subsidio total de la tenencia este año.

Si tienes un carro con placas del Edomex, el reemplacamiento 2026 puede ayudarte a obtener la tenencia gratis o pagar únicamente la mitad de precio, dependiendo de la vigencia de tus láminas. Para asegurar este ahorro y no pagar de más, debes conocer y cumplir con una serie de requisitos y plazos que el gobierno estatal ha fijado, los cuales te compartimos a continuación.

¿Cuándo empieza el reemplacamiento en Edomex 2026?

El programa de reemplacamiento y el subsidio correspondiente entraron en vigor desde el 1 de enero de 2026.

¿Qué se necesita para reemplacar en el Estado de México?

Para recibir el subsidio del 100% de la tenencia en el Estado de México, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

Ser persona física o jurídica colectiva con fines no lucrativos.

El auto debe tener un valor factura de hasta $638,000.00 (IVA incluido). En el caso de motocicletas, el valor factura debe ser de hasta $250,000.00 (IVA incluido).

(IVA incluido). En el caso de motocicletas, el valor factura debe ser de hasta (IVA incluido). Es necesario estar al día con el pago de la tenencia y el refrendo del año 2025 o ponerse al corriente en este mismo trámite.

Se debe cubrir el costo del refrendo de placas para el ejercicio 2026.

Generar el formato único de pago del subsidio y liquidarlo durante el periodo de vigencia a través del Portal de Servicios al Contribuyente.

¿Cuál es la fecha límite para el reemplacamiento en Edomex?

Tienes hasta el lunes 6 de abril de 2026 para obtener los beneficios que se distribuyen de la siguiente manera según el año de tus placas:

Descuento del 100% en tenencia para placas expedidas en 2021 y años posteriores.

Descuento del 50% en tenencia para placas expedidas en el año 2020.

