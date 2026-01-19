Reemplacamiento en Edomex 2026: Requisitos para obtener la tenencia gratis o a mitad de precio
¡No pagues de más! Conoce los requisitos para obtener la tenencia gratis o a mitad de precio al realizar el reemplacamiento en el Edomex este 2026
Si tienes un carro con placas del Edomex, el reemplacamiento 2026 puede ayudarte a obtener la tenencia gratis o pagar únicamente la mitad de precio, dependiendo de la vigencia de tus láminas. Para asegurar este ahorro y no pagar de más, debes conocer y cumplir con una serie de requisitos y plazos que el gobierno estatal ha fijado, los cuales te compartimos a continuación.
¿Cuándo empieza el reemplacamiento en Edomex 2026?
El programa de reemplacamiento y el subsidio correspondiente entraron en vigor desde el 1 de enero de 2026.
¿Qué se necesita para reemplacar en el Estado de México?
Para recibir el subsidio del 100% de la tenencia en el Estado de México, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser persona física o jurídica colectiva con fines no lucrativos.
- El auto debe tener un valor factura de hasta $638,000.00 (IVA incluido). En el caso de motocicletas, el valor factura debe ser de hasta $250,000.00 (IVA incluido).
- Es necesario estar al día con el pago de la tenencia y el refrendo del año 2025 o ponerse al corriente en este mismo trámite.
- Se debe cubrir el costo del refrendo de placas para el ejercicio 2026.
- Generar el formato único de pago del subsidio y liquidarlo durante el periodo de vigencia a través del Portal de Servicios al Contribuyente.
¿Cuál es la fecha límite para el reemplacamiento en Edomex?
Tienes hasta el lunes 6 de abril de 2026 para obtener los beneficios que se distribuyen de la siguiente manera según el año de tus placas:
- Descuento del 100% en tenencia para placas expedidas en 2021 y años posteriores.
- Descuento del 50% en tenencia para placas expedidas en el año 2020.