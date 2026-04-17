Multa por no reemplacar en Edomex 2026: 4 sanciones “millonarias” que inician en corralón

Circular con láminas vencidas implica desde el retiro de placas hasta el arrastre al depósito, lo que activa la multa por no reemplacar en Edomex 2026 y las 4 sanciones “millonarias” que inician en corralón, sumando recargos por falta de verificación y pérdida de subsidios.

El trámite de renovación de placas en el Estado de México ya no es algo que se deba postergar, pues el calendario oficial ha comenzado a correr para los diferentes engomados durante este año. Y con el objetivo de mantener el padrón vehicular actualizado, las autoridades han establecido medidas estrictas para quienes circulen con láminas vencidas, las cuales impactan en el bolsillo y la movilidad de los conductores. Así que, para evitar contratiempos con la ley y gastos imprevistos, échale un ojo a el costo de la multa por no reemplacar en Edomex este 2026 y las 4 sanciones “millonarias” que inician en corralón.

¿Cuándo toca reemplacar Edomex 2026?

Toca reemplacar según el siguiente calendario en Edomex 2026:

Terminación de placas 1 y 2: abril.

Terminación de placas 3 y 4: mayo.

Terminación de placas 5 y 6: junio.

Terminación de placas 7 y 8: julio.

Terminación de placas 9 y 0: agosto.

¿Cuánto cuesta la multa por no reemplacar Edomex?

El costo de la multa por no reemplacar en Edomex es de 20 UMAs, lo que es un pago de $2,346 pesos en 2026, pero este monto es únicamente por la infracción; a esto deberás sumar los gastos adicionales si tu vehículo es detenido.

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¿Qué pasa si se me pasó la fecha para reemplacar Edomex?

Si se te pasó la fecha para renovar, las consecuencias van más allá de una sola multa:

4 sanciones “millonarias” que inician en corralón:

Sanciones de tránsito y retiro de placas.

Remisión de tu carro al depósito (corralón) , lo que implica gastos extra por el arrastre (grúa) y los días de estancia.

, lo que implica gastos extra por el arrastre (grúa) y los días de estancia. No podrás cumplir con la verificación vehicular , lo que generará una multa ambiental adicional.

, lo que generará una adicional. Sin derecho a condonación de tenencia.

¿Cuánto se paga por reemplacamiento en el Estado de México en 2026?

Lo que se paga por reemplacamiento en el Estado de México en 2026 es de $1,161 pesos de autos de servicio particular y $864 pesos por motocicletas.

¿Cómo saber si tengo multa por no reemplacar Edomex?

Para saber si tienes una multa por no reemplacar Edomex, debes entrar al Portal Ciudadano del Estado de México, en la sección de “Infracciones de Tránsito”. Solo necesitas tu número de placa de tu vehículo para verificar si tienes pagos pendientes.

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