Ricardo Monreal prevé agenda legislativa nutrida y jornadas extenuantes desde septiembre

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena, adelantó que para el próximo periodo ordinario de sesiones se tiene una agenda legislativa bastante nutrida en la Cámara de Diputados.

Dijo que hasta el momento hay 19 iniciativas, entre ellas, las que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que algunos son ya dictámenes, otras están en Cámara de Senadores, y llegarán a San Lázaro como cámara de origen o como cámara revisora.

¿Qué reformas e iniciativas integran la agenda parlamentaria?

“Son: la Ley de Responsabilidad, Proveedores de Servicios de Internet, otra en materia de propiedad industrial, sobre combate a feminicidio, inteligencia artificial, todo un paquete anticorrupción, Bienestar, y la de derechos de pueblos indígenas que está en consulta. La Ley de Movilidad y una nueva ley en materia de Migración, expedición de certificación de libre deforestación, una Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por supuesto el Paquete Económico 2027”.

Además, el jefe de la bancada guinda en San Lázaro detalló que se discutirá una reforma a la Ley de Salud sobre usos terapéuticos y de fármacos, reclutamiento forzado, regulación de seguros, regulación sobre traslado de menores en transporte terrestre y lactancia.

¿Cuándo será la reunión plenaria de Morena y a quiénes invitarán?

El legislador aprovechó para anunciar la Reunión Plenaria de Morena de cara al próximo periodo ordinario de sesiones para el 31 de agosto, un día antes de que arranque formalmente el trabajo parlamentario, donde su bancada invitará a cinco Secretarios de Estado y a sus dirigentes partidarios.

“Estamos organizando la plenaria, va a ser el domingo 31, estamos invitando a la secretaria de Gobernación, al canciller, al secretario de Seguridad Pública, también a los dirigentes de Morena. Estamos invitando a cinco secretarios de Estado a deliberar y discutir: Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Seguridad y Protección Ciudadana, Consejería Jurídica y Economía, así como a los dirigentes del partido Ariadna Montiel y Citlalli Hernández”.

Finalmente, Ricardo Monreal reiteró que en el próximo periodo se desahogará una agenda de trabajo intensa, por lo que se prevén jornadas extenuantes en el recinto legislativo desde septiembre hasta diciembre.

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