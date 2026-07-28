“No hay censura”: Ricardo Monreal defiende los lineamientos para las audiencias públicas

El líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, rechazó que los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias no representan ningún tipo de censura a los medios de comunicación.

Luego que en la conferencia matutina de Palacio Nacional se delinearon los lineamientos, consideró que ninguna estación de radio o canal de televisión puede ofenderse cuando solo se pide que digan la verdad, diferenciar entre información y opinión, así como garantizar el derecho de réplica.

¿Cuál es el objetivo de los nuevos lineamientos?

Explicó que dichas medidas reglamentarias buscan aplicar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2025, mediante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pero de ninguna manera constituyen censura.

“La presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara que los lineamientos que se estaban formulando obedecían a darle congruencia a la ley reglamentaria que el Congreso ya aprobó. Y ella dijo con claridad que no se trata de ninguna censura y creo que el derecho de las audiencias no solo en México sino en el mundo se debe respetar y no es un derecho del gobierno sino de los ciudadanos”.

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¿Qué opinó sobre las posibles sanciones a medios?

Ricardo Monreal señaló también que no se trata de una especie de venganza de la presidenta Sheinbaum contra los medios de comunicación, pese a que casi todos los días es vilipendiada y víctima de una embestida impresionante en su contra en los medios electrónicos de difusión.

“No creo que haya censura, si alguien ha sido atacada en este periodo es la presidenta Sheinbaum quien ha sido muy tolerante y es que todos los días un día sí y el otro también injustamente ha sido vilipendiada y yo no creo que con los lineamientos haya censura solo porque pida que la prensa sea veraz, pues ese es un principio fundamental no creo que deba ofenderse nadie solo porque la presidenta haya dicho eso”. —

Ricardo Monreal también dejó claro que no está de acuerdo con aplicar sanciones a los medios de comunicación, aunque habría que esperar a conocer qué tipo de sanciones se aplicarían en caso de que no se respete el derecho de las audiencias.

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