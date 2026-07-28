Jaime Bonilla es peligroso para todos los bajacalifornianos, no solo para Marina del Pilar: Luis Chaparro

El exgobernador Jaime Bonilla “está muy enojado por el negocio millonario que le echaron a perder... su peligrosidad deriva de sus contactos, fortuna y de ser colaborador de agencias de inteligencia de EE.UU.”, señala Luis Chaparro.

“Baja California está en la cuerda floja respecto a la democracia que presumen representar los jefes de municipios; tenemos a una gobernadora sin visa, que no es necesaria, pero si es un radar cómo andan las cosas” y “Jaime Bonilla busca regresar a través de Monserrat Caballero, su archienemiga, quien ahora es prácticamente su ahijada política”, señaló el periodista Luis Chaparro, quien dio a conocer audio y video del exgobernador de Baja California amenazando con complicarle la vida a la actual gobernadora Marina del Pilar.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Verónica Méndez, en ausencia de Carlos Loret de Mola, Luis afirmó que Bonilla “está enojado por que le descubrieron la verdadera persona y tipo de político que es Jaime Bonilla, quien salió exhibido en un video que dice desconocer que no conoce las instalaciones y de donde pudo venir la publicación”; sin embargo, adelantó que “mañana se revelarán las fotografías que él mismo publicó en ese sitio”.

Por ello lo calificó como “peligroso y riesgoso” ya que aseguró que el actuar del exgobernador “pone en riesgo la democracia y la seguridad de todos los bajacalifornianos”. “Hablar de esa manera y amenazar a una persona… me parece que sobrepasa los límites”.

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Luis resaltó que Bonilla además de ser exgobernador “cuenta con una red de contactos y una importante fortuna… y ha funcionado como colaborador de varias agencias de inteligencia en Estados Unidos”

Y recordó:

Estuvo señalado por el asesinato de una periodista, no sabemos si es o no. Con estas expresiones de odio profundo”. —

Luis Chaparro dijo que “se puede entender una rivalidad política, pero vemos una intención muy personal, quiere regresar de alguna manera; sino él con nombre y apellido, sí volver a poner a su grupo en Baja California y a lo mejor le reactivan el proyecto por el que está llorando”.

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Por todo lo anterior, criticó que aún no comienzan las campañas electorales y todos se están metiendo el pie cuando “lo que la gente quiere es seguridad, Baja California es la ruta más directa del Cartel del Pacífico y del Cártel de Sinaloa y su presencia criminal hacia Estados Unidos; nadie se está preocupando de eso”.

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