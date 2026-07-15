¿Qué pasó entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla? La disputa por las filtraciones escala en Baja California

El desencuentro entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el exgobernador Jaime Bonilla Valdez ha escalado. Aunque la mandataria estatal aseguró recientemente haber “hecho las paces” con Bonilla e incluso haber recibido sugerencias de su parte a través de mensajes de WhatsApp, el ahora delegado del Partido del Trabajo (PT) en la entidad ha desmentido rotundamente dicha comunicación en una entrevista exclusiva.

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¿Qué ocurrió entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Ernesto Eslava, corresponsal en Baja California, compartió las declaraciones de Jaime Bonilla, quien desmintió haber enviado recomendaciones a la gobernadora vía WhatsApp y afirmó, de manera tajante, que ni siquiera tiene guardado su número celular.

“No me acuerdo yo de una conversación en Whatsapp con ella… Creo que ni su número tengo yo. La última conversación fue cuando yo estuve ahí en la oficina de ella. Con César Yáñez, y ahí, enfrente de César Yáñez, me echó la culpa a mí que yo le quité la visa”, declaró Jaime Bonilla.

Con estas declaraciones, Bonilla se deslindó de cualquier acercamiento amistoso y calificó como extraña la supuesta recomendación que la gobernadora afirma haber recibido de su parte, dadas las profundas diferencias políticas que arrastran desde hace más de un año.

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¿Qué procesos legales mantienen ambas partes?

El conflicto de fondo entre ambos políticos va más allá de un desencuentro digital y abarca espinosas disputas legales. Ernesto Eslava reportó que la gobernadora ha enfrentado diversos juicios promovidos por Bonilla, incluyendo acusaciones de violencia política de género ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

Por su parte, la administración de Marina del Pilar mantiene procesos abiertos contra la administración de Bonilla por presunto abuso de autoridad en relación con el proyecto de una planta fotovoltaica, caso por el cual ya se ha vinculado a proceso a varios exfuncionarios estatales.

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¿Cuál es la versión de la gobernadora sobre el audio filtrado?

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar sostiene que el audio difundido proviene de una reunión del 15 de diciembre de 2025, la cual aceptó de “buena fe” e incluso de forma “ingenua”, luego de que Jaime Bonilla le ofreciera contactarla con personas de Estados Unidos que supuestamente la apoyarían con el tema de su visa.

La mandataria estatal asegura que todo se trató de una trampa perversa diseñada con el único propósito de grabar una conversación privada y difundirla en fragmentos para perjudicarla, por lo que ya se encuentra evaluando las vías legales pertinentes para actuar al respecto.

“Hoy queda claro para todos que fue una trampa… Teníamos una comunicación, digamos, como la tenemos todos, un día me dice que se puede recibir a esas personas que me estaban buscando, que venían en un ánimo de apoyar… Sí, lo recibo, claro que sí, a partir de la buena fe”. —

Al aire // @MarinadelPilar

culpa a Bonilla por espionaje y filtración de audios; mientras Jaime Bonilla dice que ni su número tiene.



Esto es #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a @ernestoeslava .



Videos cortesía de @ZETATijuana . pic.twitter.com/UhGscDFXb3 — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) July 15, 2026

Ernesto Eslava indicó que este escándalo impacta en la narrativa de austeridad de la gobernadora, pues ella misma confirmó que ha cruzado a San Diego mediante un permiso humanitario para juntas de seguridad con autoridades estadounidenses, pero sin aclarar si para ello utilizó el jet privado del estado, valuado en 7.2 millones de pesos.

La situación debilita políticamente a Marina del Pilar ante los diez aspirantes de su propio partido que buscan sucederla, agregó, quienes han optado por guardar silencio, no defenderla ni asociarse con ella en medio de esta crisis.

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