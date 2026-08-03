Plataformas y redes sociales generan adicción… México no puede evadir la discusión de la regulación: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que con información de lo que dicen los expertos, conociendo además qué se ha hecho en otros países y el resultado en distintos foros del país, será posible tener una propuesta a finales de agosto para saber en primer lugar qué se puede hacer desde la educación básica para regular el uso de los dispositivos móviles en los menores.

“Entonces, todo esto que está ocurriendo en el mundo, México no puede hacerse a un lado y decir, bueno, pues no, porque no vaya a ser que alguien diga que estamos prohibiendo. No, es una discusión colectiva. Madres, padres de familia, jóvenes, niñas y niños, porque también tienen conciencia de también los efectos que está teniendo el uso excesivo de las plataformas en su vida. Depresión, ansiedad, en fin, todo esto que está provocando en el desarrollo de los jóvenes”.

Y es que señaló que las empresas fabrican las pantallas y plataformas para generar adicción. Sheinbaum Pardo explicó que el proyecto se implementará el próximo ciclo escolar mientras continúan los foros que incluirán el análisis de la inteligencia artificial.

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Foros analizarán la regulación de redes sociales en escuelas

“Lo 1º es conocer qué dicen los expertos sobre el uso, qué ha pasado en otros países sobre la regulación. Y hacia finales de agosto nuestro objetivo es presentar una propuesta a partir de los foros que se están haciendo en distintos lugares del país. Por lo pronto, para las escuelas. Y después, seguir debatiendo para ver si Regulación redes sociales y cómo regulamos las plataformas digitales o cómo evitamos que las niñas y los niños puedan acceder a este uso infinito del scrolling o de distintas formas, que lo que hacen es generar adicción y problemas en el crecimiento. Pero no queremos, o desde mi perspectiva, no es un asunto solo de la presidenta”.

Previamente Jonathan Haidt, psicólogo social y profesor de liderazgo en la Universidad de Nueva York , convocó al gobierno de México a considerar el tema como un asunto de salud pública, así mismo explicó que basado en la experiencia de Estados Unidos, lo recomendable es alejar a los menores del uso de dispositivos en las escuelas y antes de los 16 años.

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“Las democracias del mundo están quitando los teléfonos inteligentes durante la escuela y están elevando a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales. Le animo a usted, presidente Sheinbaum, a implementar ambas medidas en México. Las escuelas libres de teléfonos representan una medida sencilla, económica y eficaz para lograr para lograr que los centros educativos sean más eficientes y divertidos. Ya son 25 los estados de Estados Unidos que han implementado esta medida”.

Recordó que a pesar del uso del acceso a la tecnología, en lugar de brindar una ventaja o herramientas a niñas, niños y adolescentes, los pone en riesgo.

“Ahora, sabemos que la infancia basada en el teléfono provoca depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, adicción, distracción, menor capacidad de atención y aprendizaje, acoso sexual y una serie de otros daños para los adolescentes. Las empresas que controlan la atención de nuestros hijos utilizaron algoritmos y inteligencia artificial para enganchar al máximo a cada niño con el fin de vender su atención. Luego mintieron al respecto”.

Expertos plantean medidas para proteger a niñas, niños y adolescentes

Enfatizó que, en 25 estados del país vecino, se han implementado estas medidas. Recomendó al gobierno de México centrarse en los diseños de plataformas y no en prohibir contenidos. En tanto Arturo Bejar, experto en seguridad digital explicó que las redes sociales están construidas con dos intenciones: mantener la atención de usuarios y generar conexiones con desconocidos.

“Al gobierno le corresponde proteger. Cuando una compañía como el tabaco, como el alcohol o lo que sea, no está actuando en el interés de la gente joven, sabe de los daños, los niega, dice que sus productos son seguros, es la responsabilidad de tomar los pasos para proteger a nuestra gente joven a través de estudios de los daños, a través de medidas de protección que demuestren la mejora del impacto y, sobre todo, asegurar que lo que le damos a la gente joven está diseñado para bienestar y no para perjudicar. Cuando se trata de la gente joven, más vale prevenir que lamentar”.

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Y es que detalló no existe interés de las empresas de cuidar el contenido de los menores a pesar de las restricciones que dice tener, incluso dijo, la industria niega contar con formas de generar adicción, sin embargo los análisis de los expertos muestran resultados muy distintos.

“Los últimos 7 días, 1 en 5 adolescentes, van a recibir contenido que les hacen sentir mal de su cuerpo unos más de 10 veces, más de 100 veces. 1 en 8, 1 acoso sexual, más de una vez. 98 por 100 de las veces de una persona desconocida. 1 en 11, contenido que tiene que ver con autolesiones y suicidios, más de una vez de aquí en una semana. Esto es un algoritmo que captura la atención, y mientras más tiempo pasas ahí, más daños te causa”.

Insistió que hasta las plataformas dedicadas a menores están diseñadas para explotar por lo que dijo es importante tener claridad que a pesar de que dar la pantalla da una tranquilidad aparente hace daño a corto y largo plazo.

De acuerdo al programa del gobierno federal, los foros públicos iniciarán el próximo 19 de agosto en Nuevo León, el segundo el 3 de septiembre en Chiapas y por último el 17 de septiembre en Guerrero.

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