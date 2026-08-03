“Somos amigos de todo el mundo”: Claudia Sheinbaum responde a señalamientos de Donald Trump

México es amigo de todo el mundo, así respondió la presidenta Claudia Sheinbaum al mensaje publicado en redes sociales por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el que afirmó que “los Estados Unidos no son amigos de México”.

En una breve entrevista con medios de comunicación, la mandataria mexicana enfatizó el valor de la dignidad diplomática:

“Somos amigos de todo el mundo. La valentía es la defensa de la soberanía nacional”, — aseveró.

Principios de la política exterior mexicana ante las críticas de EEUU

Posteriormente, al encabezar la colocación de la primera piedra de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Oaxaca, la mandataria sostuvo que la política exterior de su administración se sostiene sobre pilares firmes como el respeto mutuo, la cooperación internacional y la salvaguarda de la soberanía.

Postura de Trump y el panorama de la relación bilateral

Las declaraciones de la presidenta se dieron luego de que Donald Trump difundiera una columna donde insiste en que “México no es amigo de EEUU”, pronunciamiento que reavivó la conversación sobre la agenda bilateral.

El intercambio diplomático entre Claudia Sheinbaum y el gobierno estadounidense ocurre en un periodo marcado por continuas negociaciones y posturas encontradas en materia de comercio, control migratorio y estrategias de seguridad fronteriza.

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