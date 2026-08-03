¿Cuánto gastarás en este regreso a clases?

El gasto promedio por estudiante de educación básica para este regreso a clases será de 6 mil 44 pesos, lo que representa un incremento cercano al 7% respecto al ciclo escolar anterior. FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM

El regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027 dejará una derrama económica estimada en 144 mil 450 millones de pesos en todo el país, impulsada por la compra de útiles escolares, uniformes, calzado, mochilas, libros y equipos tecnológicos, estimó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

El organismo, encabezado por Octavio de la Torre de Stéffano, consideró que el gasto promedio por estudiante de educación básica será de 6 mil 44 pesos, lo que representa un incremento cercano al 7% respecto al ciclo escolar anterior. El desembolso por familia podría ubicarse entre 4 mil 800 y 10 mil pesos, dependiendo del nivel educativo y de las necesidades de cada alumno.

Regreso a clases impulsará el comercio en todo el país

La confederación recordó que el ciclo escolar de educación básica iniciará el 31 de agosto con 23.9 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, mientras que posteriormente regresarán a las aulas 5.5 millones de alumnos de educación media superior y otros 5.5 millones de educación superior.

De acuerdo con CONCANACO SERVYTUR, esta temporada favorecerá directamente a 4.5 millones de unidades económicas, entre ellas papelerías, librerías, zapaterías, comercios de uniformes, tiendas departamentales y pequeños negocios, para los cuales el Regreso a clases representa una de las épocas de mayor actividad comercial del año.

El organismo también destacó que las Cámaras de Comercio en distintas entidades organizarán ferias de regreso a clases, donde las familias podrán adquirir útiles, uniformes, mochilas, calzado, artículos de tecnología y otros productos escolares en un solo lugar, con el propósito de impulsar el consumo local y fortalecer a los negocios familiares.

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Ferias y recomendaciones para las familias

Además, reconoció la realización de las Ferias de Regreso a Clases 2026 organizadas por la PROFECO, las cuales ofrecerán descuentos de hasta 50% en útiles escolares, uniformes, mochilas y libros en diversas entidades del país.

Finalmente, CONCANACO SERVYTUR exhortó a las familias a planificar sus compras, comparar precios, solicitar siempre el comprobante de compra y privilegiar los establecimientos formalmente constituidos para garantizar el acceso a cambios, devoluciones y garantías, al tiempo que destacó que consumir en negocios formales fortalece a las micro, pequeñas y medianas empresas y contribuye al desarrollo económico de las comunidades.

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