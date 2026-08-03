Este domingo se registraron diversos hechos delictivos en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Tetecala y Puente de Ixtla, hechos atribuidos a la ola de violencia en Morelos que dejó un saldo de nueve personas sin vida y cinco heridos.

El primer ataque ocurrió durante la madrugada en la colonia Alta Vista de la capital morelense, donde hombres armados irrumpieron en un bar clandestino y abrieron fuego contra los presentes.

Resultado de la agresión, siete personas quedaron lesionadas y se trasladaron por sus propios medios al Hospital General de Cuernavaca, donde dos de ellas fallecieron horas después.

Pese al operativo desplegado por la policía municipal, no hubo detenidos.

Jornada violenta en Morelos deja nueve muertos y cinco heridos en cinco municipios

FOTO: Luis Alberto Beltrán Ampliar

Ataques en bares y hallazgos en la zona surponiente

En el municipio de Tetecala, en la región surponiente de la entidad, dos hombres fueron baleados dentro de un establecimiento en la zona centro; uno murió en el lugar y el segundo falleció al recibir atención médica en un hospital.

Por otra parte, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre sobre un camino de terracería en la colonia Modesto Rangel, en Emiliano Zapata.

Asimismo, en la localidad de Ahuehuetzingo, municipio de Puente de Ixtla, un automovilista fue asesinado a tiros, mientras circulaba a bordo de su vehículo.

Jornada violenta en Morelos deja nueve muertos y cinco heridos en cinco municipios

FOTO: Luis Alberto Beltrán Ampliar

Triple homicidio en Jiutepec conmociona a la colonia Civac

El último reporte se registró en la colonia Civac, en Jiutepec, donde se notificó el hallazgo de tres hombres asesinados dentro de una vivienda.

Vecinos de la zona alertaron a los cuerpos de seguridad tras escuchar detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al sitio, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de las tres personas, por lo que la Fiscalía General del Estado de Morelos aseguró el inmueble para iniciar las periciales correspondientes.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las víctimas de esta jornada de violencia en Morelos, ni se reportan personas detenidas por los diferentes hechLUISos.

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