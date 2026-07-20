Sheinbaum anuncia debate nacional para regular IA y uso de celulares en escuelas

Al afirmar que no se busca una prohibición, sino un uso racional de la tecnología, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de foros en distintos puntos del país para debatir la regulación del uso de los aparatos tecnológicos, sobre todo en las escuelas, proyecto que será enviado al Congreso en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Durante la mañanera, la Primera Mandataria afirmó que se incluirá a padres de familia, académicos y expertos para que haya una sociedad más consciente de los efectos del uso de celulares y redes sociales desde edades tempranas y por tiempos prolongados.

“Entonces queremos que esto no sea una idea del gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la inteligencia artificial y, sobre todo, las plataformas. Que se utilice el conocimiento científico que hoy se tiene de cómo genera adicción, que las y los papás, las mamás y los papás sepan qué impactos tiene que su hijo vea ocho horas al día un dispositivo telefónico. Entonces, no se trata de regular por regular, sino más bien que entre todas y todos lleguemos a un acuerdo para que no sea solamente los estados de la República. Ya hay 16 estados que ya prohibieron el uso de teléfono celular en las escuelas de educación básica”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Foros regionales iniciarán en agosto

Se tendrán sobre todo tres foros regionales que comenzarán el próximo 19 de agosto en Nuevo León, el segundo el 3 de septiembre en Chiapas y, por último, el 17 de septiembre en Guerrero.

“Pero formalmente iniciamos una discusión, un debate nacional sobre el uso de las redes sociales en las niñas, los niños y los jóvenes. Tendremos la perspectiva de la UNESCO, foros que queremos llevar a cabo en el país sobre este tema, el impacto de las redes sociales, con la idea de que hagamos una propuesta de orientación, regulación de las redes y después, cuando le entreguemos al Congreso, que el propio Congreso haga sus foros abiertos, su debate, su discusión y que podamos, yo diría, proteger a las niñas y los niños de esto que puede convertirse en una adicción”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Y es que, de acuerdo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, más del 70 por ciento de la población de seis años o más es usuaria de internet; entre los adolescentes la cifra aumenta al 90 por ciento. Asimismo, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los jóvenes de entre 15 y 24 años constituyen el grupo más conectado del planeta, sin que la conectividad garantice derechos o seguridad.

“Vamos a tener una discusión amplia y profunda que abarque desde el derecho de acceso a la conectividad hasta el uso consciente y la apropiación efectiva de las nuevas tecnologías. Es decir, no se trata de demonizar a las herramientas, más bien es entender las condiciones en que estos dispositivos se están integrando a la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y qué consecuencias tienen en su bienestar, desarrollo y aprendizajes”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Especialistas advierten riesgos del uso excesivo de tecnología

La doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM, Cimenna Chao Rebolledo, destacó que, según datos de la SEP y el Inegi, las personas mayores de 16 años usan internet alrededor de 7.32 horas diarias; el 93 por ciento lo utiliza para comunicarse y el 90.4 por ciento para acceder a redes sociales. Además, ocho de cada diez estudiantes utilizan IA generativa, mientras que una de cada 11 personas la usa como soporte, guía o consulta emocional, y el 33 por ciento de las personas solteras de la Generación Z han sostenido una relación romántica con un agente de IA.

“El inicio temprano es una variable que correlaciona significativamente con mayores riesgos para la salud, para la salud integral, por supuesto la salud mental, el desarrollo de habilidades emocionales, pero también para la salud física. Sabemos que los chicos y chicas que empiezan a utilizar dispositivos móviles, redes sociales, desde temprana edad, son más propensos a tener disrupciones en sus ciclos de sueño, son más propensos a la obesidad y, por lo tanto, también son más propensos a trastornos que involucran su salud mental. Población en mayor riesgo es aquella que sustituye las experiencias en el espacio físico y comunidades en donde no se tiene la oportunidad de desarrollar agencia y autonomía”. — Cimenna Chao Rebolledo, doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM

Además, refirió que la violencia es otro de los riesgos a los que se exponen los menores con el uso de los celulares, redes sociales y de la IA sin una regulación o vigilancia.

“El espacio virtual, estas redes sociales, no son ajenas a la violencia. Sabemos que 23 por ciento de la población escolar ha reportado al menos una situación de ciberacoso o violencia en línea al utilizar este tipo de plataformas. También sabemos que esta interacción con agentes de inteligencia artificial no está exenta de la desinformación y de la generación de noticias falsas. Estos modelos, incluso los más empáticos, terminan siendo también los más peligrosos porque cometen más errores. La prevención no consiste únicamente en limitar el uso de la tecnología”. — Cimenna Chao Rebolledo, doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, detalló que ya se han realizado pláticas en la región metropolitana, en el Noroeste (Baja California Sur) y en el Centro-Occidente (Jalisco). Además de los debates, informó que se convocó a escuelas e Instituciones de Educación Superior (IES) a realizar la Semana Nacional de Juegos Tradicionales Mexicanos para fomentar el juego libre.

El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México, Andrés Morales, destacó que una de cada tres personas conectadas a internet es un niño, una niña o un adolescente y que los menores son dos veces más propensas a experimentar trastornos alimentarios asociados a la exposición en redes sociales. También afirmó que, desde marzo de 2026, el 58 por ciento de los países, es decir, 114 sistemas educativos, ya implementaron alguna regulación, como prohibir el uso de teléfonos celulares durante la primaria y la secundaria.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que, para avanzar con la propuesta, todos los lunes durante el siguiente mes la conferencia matutina tendrá un espacio dedicado a informar sobre las evidencias científicas y la opinión de distintos sectores acerca del uso de las tecnologías.

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