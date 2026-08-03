Pedidos manufactureros se estancan en julio y reflejan cautela en la industria

De acuerdo con datos del INEGI, los pedidos a la industria manufacturera en México se contrajo. / Mauricio Salas

Las solicitudes a manufactureros en México perdieron impulso durante julio, luego de que el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) se ubicara en 50.0 puntos, apenas en el umbral que divide la expansión de la contracción, de acuerdo con el reporte publicado este lunes por el INEGI y el Banco de México.

Con cifras desestacionalizadas, el indicador registró un retroceso mensual de 0.07 puntos, después de que en junio se había mantenido ligeramente por encima del nivel de expansión, lo que refleja un comportamiento de cautela entre las empresas manufactureras respecto al dinamismo de la demanda.

El principal factor detrás de este ajuste fue la fuerte caída del componente de pedidos esperados, que descendió 5.73 puntos para ubicarse en 47.9 unidades, regresando a terreno de contracción tras un mes por encima del umbral de 50 puntos.

En julio 2026, y con datos desestacionalizados, el Indicador de Pedidos Manufactureros se situó en 50.0 puntos con una disminución mensual de 0.1 puntos. Respecto a julio 2025, aumentó 0.2 puntos.



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Producción e inventarios muestran recuperación

En contraste, las expectativas sobre la producción mostraron una recuperación importante al avanzar 3.83 puntos, hasta 52.5 unidades, mientras que el componente de inventarios de insumos aumentó 4.07 puntos y se colocó en 52.6 puntos.

Sin embargo, el indicador relacionado con el personal ocupado permaneció prácticamente sin cambios al ubicarse en 49.3 puntos, acumulando ya nueve meses consecutivos por debajo del umbral de expansión, lo que sugiere que las empresas mantienen prudencia en la contratación de trabajadores.

Asimismo, la percepción sobre la oportunidad en la entrega de insumos por parte de los proveedores continuó deteriorada al situarse en 48.8 puntos, con 11 meses consecutivos por debajo de 50, reflejando que persisten dificultades en las cadenas de suministro.

Con cifras originales, el IPM alcanzó 49.1 puntos, lo que representó un incremento anual de 0.2 puntos frente a julio de 2025.

En este comparativo, tres de los cinco componentes mostraron avances: la producción creció 6.2 puntos, los inventarios aumentaron 5.2 puntos y el personal ocupado avanzó 0.3 puntos. En contraste, los Pedidos manufactureros disminuyeron 6.4 puntos y la entrega de insumos retrocedió 0.1 puntos.

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Sectores con avances y retrocesos en la actividad manufacturera

Por grupos de actividad, los mayores avances anuales se registraron en Derivados del petróleo, industria química, del plástico y del hule, con un incremento de 2.1 puntos, seguido por Alimentos, bebidas y tabaco, con 2.0 puntos.

También mostraron crecimiento Textiles, prendas de vestir, cuero, papel y otras industrias, con 0.7 puntos, mientras que Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos permaneció prácticamente estable.

En contraste, Equipo de transporte y Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles registraron caídas de 1.6 puntos cada uno, reflejando un menor dinamismo en estas ramas manufactureras.

El Indicador de Pedidos Manufactureros es uno de los primeros termómetros de la actividad industrial que se publica cada mes y funciona de manera similar al PMI utilizado en Estados Unidos. Un resultado por encima de 50 puntos indica expectativas de expansión de la actividad manufacturera, mientras que una lectura inferior a ese nivel anticipa una posible contracción.

El resultado de julio muestra un sector que mantiene un desempeño estable, pero con señales mixtas: mientras la producción y los inventarios mejoran, la caída en los pedidos y la debilidad persistente en el empleo manufacturero sugieren que las empresas continúan enfrentando un entorno de demanda moderada e incertidumbre para los próximos meses. Los Pedidos manufactureros seguirán siendo un indicador clave para medir la evolución de la industria en los siguientes meses.

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