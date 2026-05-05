Crecen riesgos en menores por uso de pantallas; PAN proponen prohibir redes sociales a menores de 16 años

PAN impulsa una iniciativa para restringir el acceso a redes a niñas y niños menores, principalmente en escuelas, ante riesgos de abuso, distracción y afectaciones emocionales. / Jeff Greenberg

Riesgos por uso de dispositivos y redes sociales

El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, PAN CDMX, lanzó una alerta a comunidades escolares por los riesgos que enfrentan menores de edad ante el uso excesivo de dispositivos electrónicos y redes sociales.

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña, respaldó la iniciativa que impulsa la diputada local Laura Álvarez Soto para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, especialmente dentro de planteles educativos.

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña, respaldó la iniciativa que impulsa la diputada local Laura Álvarez Soto para prohibir el acceso a redes sociales a menores. Ampliar

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Durante un encuentro con padres de familia, docentes y directivos, Álvarez Soto advirtió que existen riesgos comprobados para la integridad física, emocional y sexual de niñas y niños derivados del uso de celulares y plataformas digitales.

Señaló que los menores son contactados por adultos a través de internet, donde pueden ser manipulados, abusados o expuestos tanto en entornos digitales como físicos.

Alertó sobre afectaciones en la capacidad de aprendizaje, el deterioro de vínculos sociales y el aumento de ansiedad.

“El celular distrae y los estudios estiman que una sola interrupción puede tomar hasta 20 minutos para recuperar la concentración”, afirmó.

Propuesta en escuelas y contexto familiar

Por su parte, Gutiérrez Ureña subrayó que, aunque durante la pandemia el uso de dispositivos fue fundamental para la continuidad educativa, hoy es necesario replantear su presencia en las aulas.

Indicó que las escuelas deben ser espacios de aprendizaje libres de distracciones , donde niñas y niños puedan desarrollarse sin la interferencia constante de pantallas…

También reconoció que muchas familias enfrentan dificultades para garantizar espacios de cuidado integral para sus hijos mientras trabajan, lo que crea el uso de dispositivos como herramienta de apoyo.

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