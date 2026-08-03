Freno a evasión por cambio de domicilio: Plantean homologar el cobro de impuestos locales en el Valle de México

Una gobernanza metropolitana entre la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos, fue la propuesta de la jefa de Gobierno de México, Clara Brugada al Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México.

Desde el salón Eco del AIFA, la mandataria capitalina enfatizó que el objetivo principal será tener una metrópoli que funcione en conjunto para mejorar en temas de seguridad, movilidad, educación, cultura entre otras materias.

“Que la metrópoli funcione como un solo sistema de desarrollo con nuevas centralidades económicas y movilidad integrada, y no como una suma de redes inconexas. La seguridad exige la misma visión. Quien comete un delito puede cruzar tres estados en cuestión de minutos. Tenemos que lograr que la información, la operación policial, la videovigilancia y la capacidad institucional viaje más rápido que los delincuentes para ir siempre un paso adelante. Otro desafío metropolitano es el ambiental. La calidad del aire representa, quizá, el ejemplo más evidente”.

Planteó la creación de la policía metropolitana para contar con una estrategia común, compartir inteligencia, coordinar operativos y eliminar vacíos y duplicidades en investigaciones, también impulsar un plan metropolitano de movilidad y acción climática. Brugada Molina llamó a incluir la cooperación fiscal para el cobro de impuestos conjuntos.

“Y también crear coordinación y cooperación fiscal para el cobro de impuestos locales. Hoy una empresa, un vehículo o una operación económica puede trasladar artificialmente su domicilio de una entidad a otra para pagar menos, aprovechar diferencias regulatorias o esconder obligaciones pendientes. No proponemos nuevos impuestos, proponemos que los existentes se paguen correctamente y que nadie obtenga ventajas indebidas por las diferencias entre entidades y que los recursos que hoy se escapan se conviertan justamente en mejores servicios públicos para la metrópoli”.

La historia nos presenta una gran oportunidad: por primera vez estamos consolidando una verdadera gobernanza metropolitana democrática para el Valle de México.



Con el liderazgo de la presidenta @Claudiashein y la coordinación de la secretaria @EdnaElenaVegaR1, estamos impulsando… pic.twitter.com/I6Tt7BB3Cu — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 3, 2026

¿Qué nuevas comisiones plantea la estrategia metropolitana?

También propuso crear una nueva comisión de educación y cultura y contar con una comisión de seguridad, construcción de paz y acceso a la justicia y dentro de ello tener búsqueda de personas desaparecidas.

Este lunes la Comisión Metropolitana aprobó por unanimidad incorporar al Valle de México al municipio de Huitzilac a dicha instancia que actualmente es integrada por 84 municipios de los estados de Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México.

La gobernadora de Morelos, Margarita González, aseguró que con esta alianza se podrá dar un crecimiento más ordenado a su territorio.

“Pues con eso vamos a fortalecer la gobernanza y la coordinación entre todos los estados aquí presentes. Para impulsar un crecimiento territorial ordenado y sostenible. Coordinar conjuntamente políticas públicas y acciones en temas estratégicos como agua, movilidad, vivienda, medio ambiente y desarrollo económico. Huitzilac es un municipio estratégico porque representa una de las zonas más importantes que es el área del Chichinautzin, área natural protegida. Un área en donde se capta el agua que da vida tanto al estado de Morelos como a la Ciudad de México”.

Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México. https://t.co/uaKgIsjfeO — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 3, 2026

¿Qué plantearon Hidalgo y Estado de México para el desarrollo regional?

Julio Ramón Menchaca, de Hidalgo destacó los Polos de Bienestar de la entidad que dijo junto con otras decisiones federales como el plan hídrico proyectan un desarrollo importante en la entidad fortaleciendo además el sector educativo logrando atracción de inversiones.

Delfina Gómez del Estado de México, reconoció que si bien se han hecho diversos proyectos en materia de movilidad en la entidad conectando con el Valle de México, aún es necesario mantener comunicación y coordinación entre las entidades para el fortalecimiento de su desarrollo y es que dijo al trabajar en equipo es posible dar prosperidad a los pueblos.