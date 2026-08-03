Distribuidor vial Santa Ana-Chiautempan registra avance de 70 por ciento

MX- El Paso Superior Vehicular tendrá cuatro carriles de circulación y ahorrará 20 minutos en los traslados / Gobierno

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que la construcción del Distribuidor Vial Santa Ana-Chiautempan, en el estado de Tlaxcala, registra un avance del 70 por ciento.

La obra permitirá ahorrar hasta 20 minutos en los trayectos, en beneficio de 73 mil 215 habitantes de cuatro municipios de la región: Chiautempan, La Magdalena, Tlaltelulco y Tlaxcala.

MX- La construcción de este puente generará 2 mil 160 empleos / Gobierno Ampliar

El Paso Superior Vehicular tendrá una longitud de 1.2 kilómetros, de los cuales 654 metros corresponden a la estructura y el resto a las rampas de acceso.

Además, contará con cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, un acotamiento exterior de un metro, un parapeto de 40 centímetros y una barrera separadora central de un metro.

MX-El Distribuidor Vial Santa Ana-Chiautempan se ubica en la Carretera Federal MEX-121 Puebla-Belem / Gobierno Ampliar

La construcción de este puente generará 2 mil 160 empleos; actualmente se realiza el montaje de trabes, colocación de concreto en losa, aplicación de acero en diafragmas y muros mecánicamente estabilizados.

El Distribuidor Vial Santa Ana-Chiautempan se ubica en la Carretera Federal MEX-121 Puebla-Belem, y conectará con la carretera México 117 hacia San Martín Texmelucan, lo que permitirá agilizar el tráfico de Puebla hacia Tlaxcala y Apizaco.

Una vez concluido, fortalecerá la conectividad regional, mejorará la movilidad de miles de personas y contribuirá al desarrollo económico y social de Tlaxcala.

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