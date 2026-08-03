Anuncia Sheinbaum decreto para reservar información de seguridad nacional

La transparencia gubernamental será objeto de un nuevo planteamiento para definir qué información podrá reservarse por motivos de seguridad nacional.

La transparencia gubernamental buscará que aquella información que sea de seguridad nacional o se encuentre en proceso judicial no pueda ser transparentada de ninguna forma, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la mañanera desde Palacio Nacional la Primera un planteamiento para emitir criterios en la ley a fin que plataformas garanticen el acceso a la información, pero resguardando los datos personales.

Proponen criterios para el acceso a la información

“Raquel Buenrostro viene a platicar, era para el viernes, pero ya no pudimos hacerlo, sobre el tema de la transparencia, un decreto que voy a emitir y un planteamiento también para que sea parte de la ley. El objetivo es que solo aquello que realmente es de seguridad nacional o que esté en proceso judicial no pueda darse a conocer. Pero las plataformas de transparencia tienen que garantizar el acceso de todos los datos del gobierno, obviamente, resguardando los datos personales”.

Serán la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y la consejera jurídica Luisa María Alcalde, quienes hablen de dicho planteamiento este martes.

Protección de datos y funcionamiento de la plataforma

Y es que es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la encargada de garantizar la protección de datos personales y operar la Plataforma Nacional de Transparencia tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el 20 de marzo del año pasado.

De acuerdo con lo anunciado, la Transparencia gubernamental buscará mantener el acceso a la información pública, al tiempo que establecerá criterios para resguardar la información relacionada con seguridad nacional, procesos judiciales y datos personales. La Transparencia gubernamental será abordada con mayor detalle durante la presentación prevista para este martes.

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