UNAM nombra a Javier de la Fuente como nuevo secretario general tras renuncia de Patricia Dávila

Javier de la Fuente Hernández, nuevo titular de la Secretaría General de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó este viernes el relevo en la Secretaría General al anunciar el nombramiento de Javier de la Fuente Hernández, luego de que Patricia Dolores Dávila Aranda presentara su renuncia al rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Horas antes, diversos medios de comunicación habían informado sobre la salida de Patricia Dávila con base en fuentes universitarias; sin embargo, hasta ese momento no existía un comunicado oficial de la Universidad que confirmara la información. Fue la tarde de este viernes cuando la Máxima Casa de Estudios oficializó el cambio mediante un boletín institucional.

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De acuerdo con la UNAM, el rector Leonardo Lomelí designó a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario general y destacó que cuenta con una sólida trayectoria académica y un reconocido compromiso con la institución.

Javier de la Fuente es profesor de Carrera Titular “C” de Tiempo Completo; es Cirujano Dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM, maestro en Ciencias por la University of London y doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo.

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¿Cuál es la trayectoria de Javier de la Fuente en la UNAM?

Dentro de su trayectoria universitaria fue director de la Facultad de Odontología durante dos periodos, de 2004 a 2010. Posteriormente encabezó la Secretaría de Desarrollo Institucional, desde donde impulsó la creación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León, en Guanajuato, de la cual fue fundador y primer director.

También se desempeñó como secretario de Atención a la Comunidad Universitaria en 2017 y un año después coordinó la Unidad de Extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato. Hasta 2025 formó parte de la Junta de Gobierno de la UNAM.

La Universidad informó que el nombramiento ocurrió después de que Patricia Dávila presentara su renuncia al cargo de secretaria general, responsabilidad que desempeñaba desde el 21 de noviembre de 2023.

En el comunicado, el rector Leonardo Lomelí reconoció el trabajo realizado por Patricia Dávila en favor del bachillerato universitario, así como su participación en las reformas impulsadas durante la presente administración, y le deseó éxito en sus futuros proyectos académicos.

¿Por qué ocurre el relevo en la Secretaría General?

El relevo se da en medio de la revisión institucional derivada de las fallas registradas en el proceso de admisión a licenciatura en línea. Este mismo viernes, la Comisión Técnica encargada de investigar las irregularidades entregó su informe final, en el que recomendó aplicar un examen de control presencial para garantizar la equidad del proceso de ingreso.

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