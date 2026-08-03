Pronóstico del clima confirma cómo estará el tiempo este martes 4 de agosto en CDMX y Edomex

El clima en el Valle de México mantendrá condiciones típicas de la temporada de lluvias durante este martes 4 de agosto de 2026. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé un ambiente fresco por la mañana, incremento de nubosidad durante la tarde y probabilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico, ya que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en la movilidad durante las horas de mayor tránsito.

¿Cómo estará el clima este martes 4 de agosto en CDMX y Edomex?

Para este martes se espera un ambiente fresco durante las primeras horas del día, con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Conforme avance la jornada aumentará la nubosidad y habrá condiciones para lluvias y chubascos, principalmente por la tarde y noche.

Además, el SMN prevé que las precipitaciones puedan presentarse con actividad eléctrica y posible caída de granizo en algunos sectores. También se esperan rachas de viento moderadas, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir y evitar permanecer cerca de árboles, anuncios espectaculares o estructuras inestables.

¿Qué recomienda Conagua ante las lluvias?

La Conagua recuerda que las lluvias pueden generar acumulación de agua en vialidades, incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves en zonas montañosas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Llevar paraguas o impermeable.

Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.

Conducir con precaución y reducir la velocidad.

Mantenerse atento a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

Estas medidas ayudan a disminuir riesgos durante los episodios de lluvia intensa que suelen registrarse en esta época del año.

¿Seguirán las lluvias durante agosto?

Sí. Agosto forma parte de la temporada de lluvias y ciclones tropicales en México, la cual se extiende hasta noviembre. Por ello, el pronóstico de Conagua indica que continuarán las precipitaciones en el centro del país durante las próximas semanas, con posibles variaciones en intensidad dependiendo de los sistemas meteorológicos que afecten al territorio nacional.

Si tienes actividades al aire libre o planeas desplazarte por la CDMX o el Estado de México, lo más recomendable es consultar diariamente los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, ya que el pronóstico puede actualizarse conforme evolucionen las condiciones atmosféricas.