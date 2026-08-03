Revisará Sheinbaum asuntos educativos y de plazas con la Sección 22 de la CNTE

El próximo jueves 13 de agosto que la presidenta Sheinbaum se reunirá con representantes de la Sección 22 de la CNTE a fin de revisar plazas y cuestiones educativas.

Siempre sí habrá reunión con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pero de manera limitada y sólo para ver asuntos de plazas de maestros y educativos, fue lo que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum al informar de un acercamiento para el jueves 13 de agosto.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria aclaró que la reunión se dará con los integrantes de la sección 22 de la CNTE para atender asuntos de Oaxaca.

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“Vamos a hablar sobre los acuerdos que se tomaron con la secretaría de gobernación y el secretario de educación con la sección 22. Ese es el tema que vamos a tocar. No es, digamos, con la CNTE , la CNTE tiene la sección 22 y tiene demandas específicas sobre Oaxaca, sobre acuerdos que se tomaron para nuevas plazas en Oaxaca y algunos otros temas relevantes. Sobre esos temas, el cumplimiento de esos temas y algún tema más relacionado con Oaxaca, la educación de las niñas y los niños en Oaxaca, eso es lo que vamos a platicar”

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Al ser cuestionada si se tiene contemplado otro tipo de reuniones, la Jefa del Ejecutivo Federal sólo recordó que ya tuvo uno con la sección 7 de Chiapas hace dos meses

Por último recordó que además se iniciarán consultas, escuela por escuela para definir la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), lo que dijo, demuestra que se mantiene el diálogo con el magisterio del país.

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