Los mejores Pueblos Mágicos para visitar durante agosto y disfrutar el verano en México

Un mes ideal para descubrir nuevos destinos

Con el verano en su mejor momento y antes del regreso a la rutina escolar y laboral, agosto se convierte en una excelente oportunidad para explorar algunos de los rincones más encantadores del país. Durante este mes, muchos Pueblos Mágicos lucen paisajes renovados gracias a la temporada de lluvias, mientras que otros celebran ferias patronales, festivales gastronómicos y actividades culturales que enriquecen la experiencia de los visitantes.

Ya sea para una escapada de fin de semana o unas vacaciones más largas, estos destinos destacan por ofrecer experiencias únicas para todos los gustos.

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Cuetzalan, Puebla: neblina, cascadas y tradición

Ubicado en la Sierra Norte de Puebla, Cuetzalan es uno de los destinos más recomendados para agosto. Durante esta temporada, la vegetación alcanza su máximo esplendor y las cascadas aumentan su caudal, creando escenarios ideales para el ecoturismo.

Sus calles empedradas, la arquitectura colonial, los mercados artesanales y las ceremonias tradicionales convierten cada paseo en una experiencia cultural. Además, los visitantes pueden recorrer grutas, practicar senderismo o conocer comunidades indígenas que mantienen vivas sus costumbres ancestrales.

Mx - Cuetzalan, Puebla. / Glow Images Ampliar

Tepoztlán, Morelos: naturaleza y bienestar

A pocas horas de la Ciudad de México, Tepoztlán sigue siendo uno de los favoritos para quienes buscan desconectarse sin recorrer grandes distancias.

Su clima templado permite caminar por el centro histórico, visitar el mercado de alimentos típicos, subir al cerro del Tepozteco o disfrutar de actividades relacionadas con el bienestar, como temazcales y spas. Durante agosto, las lluvias también intensifican el color verde de las montañas que rodean el pueblo.

Mx - Tepoztlán, Morelos. / Martin Vargas Ampliar

Bacalar: la laguna más espectacular del Caribe mexicano

Aunque muchos viajeros eligen las playas durante el verano, Bacalar ofrece una alternativa distinta gracias a su famosa Laguna de los Siete Colores.

Las actividades acuáticas como kayak, paddle board o recorridos en lancha permiten apreciar los distintos tonos del agua, mientras que el ambiente relajado del pueblo invita a disfrutar sin las grandes multitudes que suelen concentrarse en otros destinos del Caribe.

Mx - Bacalar. / Pola Damonte via Getty Images Ampliar

Real de Catorce: aventura entre montañas y desierto

Para quienes prefieren experiencias diferentes, Real de Catorce, en San Luis Potosí, combina historia, paisajes desérticos y una atmósfera mística.

Llegar atravesando el histórico túnel Ogarrio forma parte de la aventura. Una vez ahí, es posible recorrer antiguas minas, caminar por sus calles de piedra, realizar paseos a caballo o admirar los paisajes semidesérticos que adquieren nuevos colores tras las lluvias de verano.

Mx - Real de Catorce. / Danny Lehman Ampliar

Valladolid, Yucatán: historia y cenotes

En el sureste mexicano, Valladolid destaca por su arquitectura colonial, su gastronomía y la cercanía con algunos de los cenotes más impresionantes del estado.

Agosto es una excelente época para refrescarse en estas formaciones naturales y recorrer sitios arqueológicos cercanos como Chichén Itzá o Ek Balam. Además, el centro histórico ofrece restaurantes, cafeterías y mercados donde es posible conocer la cocina tradicional yucateca.

Mx - Valladolid, Yucatán / Oleh_Slobodeniuk Ampliar

Una escapada para cerrar el verano

México cuenta con decenas de Pueblos Mágicos capaces de sorprender en cualquier época del año, pero agosto reúne condiciones ideales para disfrutarlos al máximo. Desde montañas cubiertas de niebla hasta lagunas cristalinas, pasando por pueblos coloniales y escenarios desérticos, cada destino ofrece una experiencia distinta para quienes desean aprovechar las últimas semanas del verano.

Ya sea en pareja, con amigos o en familia, una visita a alguno de estos lugares permite descubrir la riqueza cultural, natural y gastronómica que hace de México uno de los países con mayor diversidad turística del mundo.

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