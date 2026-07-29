¿Por qué aumenta el insomnio cuando hace mucho calor? El impacto de las altas temperaturas en el descanso

Cuando dormir deja de ser sencillo

Hay noches en las que, por más vueltas que se den en la cama, el sueño simplemente no llega. La sensación de calor, el sudor constante y la incomodidad hacen que descansar parezca una misión imposible. Aunque muchas personas atribuyen este problema únicamente a las altas temperaturas, la realidad es que el calor modifica diversos procesos del organismo que dificultan conciliar y mantener el sueño.

Durante el verano o las olas de calor, el cuerpo necesita reducir su temperatura interna para iniciar el descanso. Sin embargo, cuando el ambiente permanece demasiado cálido, ese mecanismo natural se vuelve menos eficiente, lo que retrasa el momento de quedarse dormido y provoca un sueño más ligero e interrumpido.

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El papel de la temperatura corporal y la melatonina

El cuerpo humano sigue un reloj biológico que regula los ciclos de sueño y vigilia. Al acercarse la noche, la temperatura corporal comienza a disminuir y aumenta la producción de melatonina, la hormona encargada de favorecer el descanso.

No obstante, el calor excesivo dificulta ese descenso natural de la temperatura. Además, los días más largos y la mayor exposición a la luz durante el verano también reducen la producción de melatonina, retrasando la sensación de sueño y favoreciendo el insomnio.

Los especialistas señalan que incluso una temperatura nocturna superior a los 22 o 24 grados puede afectar la calidad del descanso, aumentando los despertares y reduciendo las fases profundas del sueño, que son esenciales para la recuperación física y mental.

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Más despertares y menos descanso reparador

El problema no es únicamente tardar más tiempo en quedarse dormido. Muchas personas logran conciliar el sueño, pero despiertan varias veces durante la madrugada debido a la sensación de calor o al exceso de sudoración.

Como consecuencia, el sueño pierde continuidad y las etapas de sueño profundo y REM se acortan. Esto puede traducirse al día siguiente en cansancio, dificultad para concentrarse, irritabilidad, menor rendimiento laboral o escolar e incluso cambios en el estado de ánimo.

Las personas mayores, los niños, las embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas suelen ser los grupos más vulnerables a estos efectos, ya que su organismo tiene mayores dificultades para regular la temperatura corporal.

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Hábitos que ayudan a dormir mejor durante una ola de calor

Aunque no siempre es posible controlar la temperatura exterior, sí existen medidas que pueden favorecer un descanso más reparador.

Los especialistas recomiendan mantener la habitación lo más fresca posible, utilizar ropa de cama ligera y de fibras naturales, tomar una ducha templada antes de dormir y evitar cenas abundantes, bebidas alcohólicas o con cafeína durante la noche. También es importante mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, incluso durante las vacaciones.

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Dormir con ventilador o aire acondicionado puede ser una alternativa, siempre que la temperatura sea moderada y no genere un ambiente excesivamente frío o seco.

Con el incremento de las olas de calor asociado al cambio climático, los expertos advierten que las noches cálidas podrían convertirse en un desafío cada vez más frecuente para la salud. Por ello, cuidar la higiene del sueño y adaptar los hábitos nocturnos será clave para proteger el descanso y el bienestar durante los meses más calurosos.