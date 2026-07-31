Diseños de uñas que dominarán agosto y marcarán la tendencia del cierre del verano

Agosto llega con una nueva ola de inspiración para las uñas

Así como cambia el guardarropa con la llegada de un nuevo mes, las tendencias de belleza también se renuevan. Agosto se perfila como el momento perfecto para despedir el verano con una manicura diferente, donde la creatividad y la elegancia conviven en diseños que funcionan tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Este año, la moda apuesta por uñas que transmiten sofisticación sin necesidad de ser extravagantes. Los acabados brillantes, los tonos suaves y los detalles minimalistas se consolidan como los favoritos de la temporada, dejando atrás las propuestas excesivamente recargadas.

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El efecto aura sigue conquistando la manicura

Uno de los diseños que continúa ganando popularidad es el efecto aura, caracterizado por un degradado de color que crea la ilusión de un halo luminoso en el centro de la uña.

La tendencia puede adaptarse a diferentes combinaciones cromáticas, desde rosas y lilas hasta tonos cálidos como durazno o naranja. El resultado es una manicura moderna, delicada y con un acabado artístico que ha conquistado tanto a celebridades como a creadoras de contenido en redes sociales.

Mx - Uñas efecto aura. Ampliar

Rayas y líneas: el minimalismo toma fuerza

Las líneas finas y los diseños a rayas también serán protagonistas durante agosto. Este estilo apuesta por trazos limpios sobre bases neutras, creando un efecto elegante que combina con cualquier look.

Las rayas pueden colocarse de forma vertical, horizontal o diagonal, e incluso mezclarse con diferentes colores para dar un toque contemporáneo sin perder la sencillez. Su versatilidad las convierte en una de las opciones favoritas para quienes buscan una manicura discreta, pero con personalidad.

Mx - Uñas rayas y líneas. Ampliar

Uñas delineadas y detalles gráficos

Otra de las propuestas que marcarán tendencia son las uñas delineadas, donde el contorno de la uña se resalta con un color contrastante mientras el centro permanece en tonos naturales o transparentes.

Este diseño crea un efecto visual moderno y estiliza las manos, además de permitir múltiples combinaciones de color. Desde contornos metálicos hasta tonos pastel, la técnica ofrece una alternativa sofisticada para quienes desean salir de la clásica manicura francesa.

Mx - Uñas delineadas y detalles gráficos. Ampliar

Colores suaves y acabados naturales

Los tonos lechosos, rosados, blancos translúcidos y nude continúan dominando las tendencias de belleza. La llamada estética “clean” también llega a las uñas, privilegiando acabados pulidos que resaltan la apariencia natural de las manos.

Además, los esmaltes con efecto perlado, cromado sutil o brillo cristalino aportan luminosidad sin resultar excesivos, convirtiéndose en una excelente opción para quienes prefieren un estilo elegante y atemporal.

Mx - uñas colores suaves y acabados naturales. Ampliar

Una temporada para experimentar con el estilo

Las tendencias de agosto demuestran que la manicura se ha convertido en un complemento más del outfit. Ya sea con efectos degradados, líneas minimalistas, contornos creativos o tonos naturales, las opciones permiten adaptar cada diseño a la personalidad de quien lo lleva.

Más que seguir una regla, la moda actual invita a experimentar y encontrar el estilo propio. Con propuestas versátiles y fáciles de personalizar, agosto se perfila como el mes ideal para renovar la imagen de las manos y despedir el verano con un toque de creatividad y color.

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