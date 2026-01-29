Sheinbaum respalda a la FGR en investigación contra marinos por huachicol fiscal

Ante la polémica carta del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien denuncia la “fabricación de delitos” por huachicol desde el penal del Altiplano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rompió el silencio.

La presidenta manifestó su confianza en las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra los marinos involucrados en la red de huachicol fiscal.

Al ser nuevamente cuestionada sobre la carta que anunció el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de participar en el contrabando de combustible, la Primera Mandataria reiteró que aún no recibe el documento pero que lo entregará a la FGR.

Te podría interesar: El secreto familiar en la SEMAR: sobrinos de Ojeda, clave en el mayor desfalco del sexenio

¿Qué dijo la presidenta sobre la carta del vicealmirante?

“Lo tiene que contestar la Fiscalía. Esa carta personalmente no la he recibido y en cuanto la reciba pues se la daré a la Fiscalía General de la República”. —

-“Confía en que los señalamientos son certeros de parte de la Marina y de la Fiscalía?”, se le insistió.

—“Sí. Sí confío”, respondió.

En septiembre se reveló la presunta participación de Manuel Roberto y Fernando Farías, los sobrinos del ex almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda, en una red de huachicol fiscal Ampliar

También puedes leer: Por huachicol fiscal detienen a vicealmirante, sobrino del ex secretario de Marina

¿Qué denuncias hizo Roberto Farías Laguna?

En la carta difundida, Roberto Farías Laguna denunció que se fabricaron delitos en su contra, una irregular baja en la Marina, además de llevarse a cabo un proceso penal viciado y politizado.

Se indicó que tras permanecer en el penal de El Altiplano, en el Estado de México, Manuel Roberto Farías solicitó la intervención de la Jefa del Ejecutivo Federal compartiéndole los datos de su abogado con el fin de que se haga justicia; en el texto le pidió no fabricar culpables, sin embargo por segunda ocasión negó haber recibido la misiva.

Carta que envió Roberto Farías Laguna desde el Altiplano para la presidenta Claudia Sheinbaum Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información